Los equipos vascos, al acecho de As Celtas

As Celtas se mantiene en la segunda posición del grupo 1 de 2ª Federación pese a su empate del sábado en casa del Avilés (1-1). Y todo gracias al traspié del Racing de Santander en los Campos de Sport de Astillero, donde perdió frente al Eibar B (1-3).

Las viguesas, con 40 puntos, se mantienen a cuatro del líder, el Athletic de Bilbao B, pero ahora la Real Sociedad B, que ganó 1-0 al Burgos, suma 39, por 38 el Eibar B y 37 el Racing.

La jornada ha sido negativa para el equipo que dirige Vicky Vázquez. Además de perder una gran oportunidad de acercarse a las leonas, el baile por detrás se ha agitado con exhibición incluida del once armero en Cantabria. Nahia Larrinaga (minuto 13) asistía a Maddi Aranguren para dejarla sola ante la portera y, en la segunda mitad, Itxaso Arteaga cabeceaba un centro para el 0-2 (minuto 52). Luego, aunque el Racing recortó (Irene Canal, minuto 67), el potencial ofensivo del Eibar terminó por sentenciar con gol de Ainhoa Lizaso en el 81, después de un ataque con tres remates, uno de ellos al larguero.

Un error grosero

La Real, en su feudo de Zubieta, se aprovechó de un error grosero de Neike Barga, portera del Burgos, para sentenciar al octavo minuto de juego. Un contragolpe de Ane Isasisasmendi y de Intza Arrondo acabó, ante tres defensoras, en una salida absurda y en falso de la portera burgalesa para un tuya-mía de las dos jugadoras vascas que acabó en el gol de Arrondo. La felicidad de las donostiarras del final del encuentro contrastaba con la desilusión del once castellano, que con este resultado ya pierden el tren de los play-offs.

Las celestes, segundas, recibirán el domingo (12:00 horas) al Racing en A Madroa. Las montañesas son quintas, pero solo a tres puntos de las gallegas. A Madroa, de nuevo, puede ser clave. Porque el Eibar B tendrá que pasar en abril por Vigo, en la jornada 24, antepenúltima del campeonato.