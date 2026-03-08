Empate con sabor a derrota de As Celtas

1. Real Avilés Industrial: Paula Madrazo; Mirdja Rodríguez, Andrea Fernández (Tayre, min. 18), Elizabet Rodríguez, Paula Martínez “Pali” (Noa Díaz, min. 73), Laura Lobo, Paula Carballo (Sara Randez, min. 83), Nuria Torres, Goretti Neira, Daniela González (Marina Monteserín, min. 73) y Sarina Heeb (Amaya Coleman, min. 46). 1. As Celtas: Sol Moreno; Celia Fontecha, Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, Sara Debén (Aitana Sánchez, min. 83), María Figueroa, Nerea Cuquejo, Tati Cruz, Nara Fernández (Irene Fernández, min. 45), Tati Barcia (Noela Sánchez, min. 57) y Ana Toubes. Árbitra: Victoria Campos (Gijón). Amonestó a las locales Daniela, Elizabet y Mirdja y por doble cartulina expulsó al entrenador local, José Javier Gómez (min. 75). Por las célticas, amarillas a Noela y Sara. Goles: 0-1 (min. 11), Sara Debén. 1-1 (min. 48), Laura Lobo. Incidencias: Jornada vigésima del grupo 1 de 2ª Federación. La Toba 2, en Avilés. Buena entrada y, como siempre, presencia de un buen número de fieles aficionados célticos.

Un martirio de partido que As Celtas pudo perder por más ocasiones del rival, que después tuvo en su mano con una escapada en solitario de Noela, incapaz de definir sobre la salida de la guardameta, y un choque en el que las de Vicky Vázquez, que no demostraron ser aspirantes al ascenso, tuvieron su mejor y más sólido valor en una zaga firme, eficaz y resolutiva. Celia, ‘Pañu’ y ‘Muñi’ están firmando una temporada de cine, pero era necesario más para aprovechar el pinchazo del Athletic Club B en Lezama.

Las celestes pincharon bien porque se encontraron con el regalo de la portera local en el 0-1, bien porque el Avilés no demostró la posición que ocupa en la tabla. Sí, fue un buen pinchazo contra otro equipo que se juega la permanencia. El Real Avilés jugó; su oponente, no.

Un choque soporífero en lo global de las gallegas parecía pintar bien en los primeros compases. Al séptimo minuto, Nara cabeceaba. Era el primer aviso. Contestaba . Poco después, un balón largo de Celia era tocado por Nara, el cuero llegaba manso al área local, la portera se confiaba y Sara Debén, con fe y en carrera, metió la bota para hacer un caño a Madrazo y marcar desde la diagonal. As Celtas se ponía por delante… para desaparecer.

En el siguiente ataque, con Sol adelantada y mal colocada, la suiza Sarina Heeb se revolvía y soltaba un latigazo lejano a la base del poste. A un balón largo, Daniela González se plantaba sola ante la guardameta céltica para picar el cuero al larguero. .

Lo mejor, llegar al descanso con ventaja. Sin embargo, la alegría duró poco. Un centro desde la derecha del ataque local y cabezazo de Laura Lobo para el empate. El Celta sumó un empate como mal menor en tierras asturianas. Pero supo a derrota.