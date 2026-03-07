As Celtas buscan en Avilés fijar la segunda plaza

As Celta juega hoy sábado en La Toba (16:15 horas) frente al Real Avilés, sabiendo de antemano el resultado del líder del grupo 1 de la Segunda Federación, el Athletic de Bilbao B, que compite con antelación en Lezama frente al Deportivo B (13:00 horas). Las herculinas pelean por la permanencia.

Ahora, cada jornada es una final sin apenas margen de error en la pelea por los cruces de ascenso de categoría. Las célticas, a cuatro puntos del equipo vasco, se rearmaron de moral con su triunfo en el descuento frente al Madrid CFF B en A Madroa (2-0), el fin de semana previo al último parón. Segundas clasificadas, con 39 puntos, As Celtas aventajan en dos unidades al Racing de Santander, que no juega hasta mañana domingo (12:00) frente al Eibar B, que es quinto (35).

En el mes de noviembre, cuatro meses atrás, las de Vicky Vázquez se impusieron al Real Avilés por la mínima en A Madroa, con un solitario gol de María Nogueira en el sexto minuto de juego. El conjunto asturiano pelea por evitar el descenso, que ya tiene a siete puntos. Desde el 14 de diciembre, cuando goleó al Villalonga (3-0), el conjunto avilesino no conoce el triunfo ni como local ni como visitante, con tres empates y tres derrotas, pero tampoco sabe lo que es perder en su campo desde que en la sexta jornada, el 12 de octubre, las leonas les ganaron 1-2. El mensaje es claro: su campo ya no permite las alegrías del inicio liguero, cuando entre las jornadas uno a cuatro perdieron 0-1 contra Burgos, Real Sociedad B y Deportivo B.

La jornada, además, ofrece duelos directos que conllevan consecuencias clasificatorias en la zona alta. La Real Sociedad B, cuarta (36), recibe este domingo (12:00) al Burgos, sexto, que ha perdido gas pero que con 32 puntos aún tienen sus opciones. Por eso las celestes, cuyo partido será ofrecido por el canal céltico en Youtube, deben anotarse su segundo triunfo consecutivo. n

Noticias relacionadas

CAMPO: La Toba HORA: 16:15 horas (Celta Media).