As Celtas Sporting, lanzado al título de grupo en 3ª RFEF

A cinco jornadas para la conclusión del grupo 1 de Tercera Federación, As Celtas Sporting ha afianzado más su liderato a costa del Friol en A Madroa (4-0). Las de David Ferreiro abrieron el marcador en la recta final de primera parte con un gol de penalti sobre Iria Seoane. Lo convirtió Elisa Núñez. Certificaría el triunfo Luchi Fernández en el minuto 70, escapándose de su par por la línea de fondo y marcando tras golpeo con el exterior del pie. Luego, goles de Candela Rodríguez y Paula Rodríguez. Su triunfo frente al cuarto clasificado, unido al del Lóstrego en Beade ante el Victoria CF (1-0), permite disponer al As Celtas Sporting de siete puntos sobre las herculinas. Y con únicamente dos compromisos complicados: en A Coruña ante el Victoria CF en quince días y contra el Lóstrego en A Madroa en dos meses.

La jornada ha sido también propicia para las de Roberto Vázquez. El Lóstrego marcó en el 86 (Álex Pichel). La presión local premió a las viguesas. Pidieron penalti por derribo de Noa Uhía tras saque de esquina en la primera parte y roja a una rival por agarrón a Pili viñas en la segunda parte, cuando se escapaba sola. Tras peligrosos saques de esquina y disparos desde fuera del área de Julia Francesch, llegó el tanto. Alba robaba el cuero a la zaguera visitante, el balón llegaba a Pichel, que lanzaba un potente chut desde la línea de fondo, tocando en una defensa y entrando. El Lóstrego es tercero, pero ahora con el golaveraje particular a favor con el Victoria CF, segundo (0-0 en la primera vuelta), y a un solo punto de las coruñesas.

Domaio (3-2 en Boiro) y Sárdoma (0-1 ante el Victoria FC) sumaron una nueva derrota y el Tomiño, con el sexto gol de la temporada de Carla Pérez, acabó con su mala racha: 0-1 en casa de la SD O Val. Ahora, nuevo parón, el quinto de la temporada. Y hasta finales de abril, que concluye tan deslavazada liga, habrá tres paradas más.