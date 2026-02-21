As Celtas encuentran el premio en el descuento

La constancia tiene premio. As Celtas picó piedra durante más de noventa minutos hasta doblegar la resistencia de un Madrid CFF B que resistió en A Madroa hasta el límite y por momentos parecía que iba a conseguir su objetivo de lograr al menos un punto en el campo vigués. Pero las viguesas en el descuento encontraron el acierto que les había faltado hasta ese momento gracias a Toubes y Nogue.

Los goles tienen una importancia capital porque dos de los rivales directos en la pelea por los puestos de promoción (Racing de Santander y Real Sociedad B) no pasaron del empate en sus visitas al Bizkerre y al Olímpico de León. La oportunidad era ideal para los intereses de As Celtas que con esta victoria regresan al segundo puesto, algo que les garantizaría acudir al play-off de ascenso.

La historia del partido fue la de un equipo que no daba con la tecla para celebrar un gol. Es una constante esta temporada en la que As Celtas son un equipo que recoge mucho menos de lo que merece y que se ve penalizado demasiado por su escasa eficacia en el remate. Ayer el partido era un ejemplo de esto mismo. Dominio infructuoso con Nara y Estela como las protagonistas de las mejores ocasiones para las viguesas.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. No sufría la portería de As Celtas, pero la clave era acertar en la otra meta. Lo mejor que tuvieron las de Vicky fue que nunca cedieron en su empeño. Insistieron hasta que encontraron el premio justo en el descuento. Pasaban tres minutos del noventa cuando Ana Toubes anotó un golazo y solo dos minutos después, en pleno ataque entusiasta, Nogue hizo el segundo.

Noticias relacionadas

Triunfo muy importante porque As Celtas se instalan en el segundo puesto con dos puntos de ventaja sobre el Racing y tres sobre la Real Sociedad B y cuatro sobre el Eibar que también parece que se va a sumar a la pelea por esa plaza de play-off que podría ser dos dependiendo de los puntos que consiga el tercer clasificado. Era un día para no fallar y As Celtas no lo hizo.