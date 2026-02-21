Otro día sin margen de error para As Celtas

El Real Club Celta ha programado un sábado completo en la ciudad deportiva de A Madroa. El primer equipo recibe al Madrid CFF B en su habitual terreno de juego, el campo 2, a las 16:00 horas.

Y a las 18:15 horas, en el campo 3, As Celtas Sporting, el filial, vivirá otro gran duelo ante el Friol, en el grupo 1 de 3ª Federación.

Con las de Vicky Vázquez peleando por la segunda plaza en Segunda y el segundo equipo, dirigido por David Ferreiro, buscando un colchón de puntos inalcanzable como líder en Tercera, la jornada puede ser otro valioso paso más para la promoción de los equipos femeninos celestes.

El partido que abre la tarde entre célticas y capitalinas es la oportunidad local para volver a ganar, lo que no ocurre con el once celeste desde el primer fin de semana de este mes. En la decimosexta fecha liguera, As Celtas se impuso en Alcalá al Atlético C (1-3). Después, dos empates a un gol, en A Madroa y en Zubieta, ante Villalonga y Real Sociedad B para que el líder, el Athletic de Bilbao B, se escapase con siete puntos de margen.

As Celtas navega ahora en la tercera plaza, aún como mejor tercero de los tres grupos nacionales. Eso le daría billete para las eliminatorias de ascenso. Pero el margen con Sant Adriá, tercero del grupo 2, y el Granada B, tercero del grupo 3, es mínimo: 36 puntos las célticas, 35 catalanas y andaluzas. Solo hay una plaza para los terceros.

La semana pasada, el triunfo del Racing colocó a las cántabras en la segunda posición con 36 puntos, los mismos que las de Vicky, por su mejor diferencia entre goles marcados y recibidos (+25 frente a +11). Es ese el mayor problema de las viguesas: su media realizadora (1,55 por partido) se cae en cualquier comparación con el resto de favoritos, con mayor puntería a la hora de ver puerta. Y la pelea con montañesas, realistas e incluso con el Eibar B se presume en un pañuelo.

En la primera vuelta, As Celtas derrotó al Madrid CFF B por un apretado 0-1 (Tati Cruz). Las capitalinas navegan por la mitad de la tabla. El Athletic B las goleó (3-0), el Eibar B sudó (1-0)… y al Racing le pintaron la cara hace quince días (1-2) con un partido excelente. No, no apunta a duelo sencillo.

A la misma hora que las viguesas, el Racing visita al Bizkerre. Y este mediodía el Olímpico, que batalla por no descender, recibe a la Real B, cuarta con 35 puntos. El líder juega en Burgos (12:00, mañana).

Tercera Federación

Con 40 puntos y una renta de cuatro sobre el Victoria CF herculino, el once de David Ferreiro juega contra un clásico de la categoría, el Friol, cuarto (32). En la primera vuelta, triunfo celeste (0-3) frente al equipo que cuenta en sus filas con la “pichichi” del campeonato, la venezolana Yoleidis Lizcano (13 goles). Ambos partidos pueden seguirse por «streaming» . El As Celtas-Madrid, a través del canal en Youtube del Real Club Celta; el As Celtas Sporting-Friol, en la plataforma GS360.