Un aficionado del Celta denuncia que seguridad del Espanyol retiró y tiró a la basura su camiseta por llevar la palabra «Anti»

Polémica en redes sociales tras la denuncia pública de un aficionado del Celta que asegura que personal de seguridad del RCD Espanyol le obligó a quitarse una camiseta por llevar impresa la palabra «Anti» y que, después, la prenda fue confiscada y tirada a la basura.

Según el relato difundido, el incidente se produjo en el acceso al estadio. El seguidor celeste vincula lo sucedido al reducido cupo de entradas para la afición visitante -«tan sólo 140», afirma- y sostiene que no se le permitió pasar con la camiseta por el mero hecho de incluir el término «anti». «Confiscada y tirada a la papelera», resume en su publicación, que en pocas horas acumuló reacciones de rechazo y mensajes de apoyo. Por cierto que la prenda era gris y llevaba este texto: «Anti Social Lifting Club».

El afectado asegura, además, que mantuvo una conversación posterior con una persona de seguridad para aclarar el motivo de la prohibición y subraya que el interés de ese intercambio es «real». En el diálogo, siempre según su transcripción, pregunta: «Entonces, si vengo con una camiseta que pone antinazi, ¿me la quitan por el “anti”?». Y recibe esta respuesta: «Exactamente, porque en el reglamento del Espanyol aparece prohibida “anti”».

«Somos muy violentos que llevamos una camiseta del 'Sprinter'»

El dueño de la camiseta pidió hacerle una foto a la prenda «para el recuerdo», y entre los comentarios que surgieron él mismo respondió con cierta retranca dando señas de que la camiseta fue adquirida en un establecimiento de ropa deportiva: «Somos muy violentos que llevamos una camiseta del 'Sprinter'».

La difusión del caso ha generado un debate encendido sobre la interpretación de la normativa en los recintos deportivos, especialmente cuando se trata de mensajes que, para muchos usuarios, no incitan a la violencia ni contienen insultos, sino que expresan una postura política, ética o simplemente es una frase que ha elegido la marca de la prensa y que no ha sido iniciativa del que la lleva. En los comentarios, numerosos aficionados cuestionan que se aplique un veto tan literal a una palabra fuera de contexto y reclaman explicaciones al club y al dispositivo de seguridad.

Por el momento, el club no se ha pronunciado públicamente sobre el episodio descrito en redes. Mientras, la controversia sigue creciendo en internet, donde se multiplican las peticiones de aclaración sobre qué criterios se siguen para impedir el acceso con determinadas prendas y si la medida aplicada en este caso fue proporcionada.