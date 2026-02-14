Nueve segundos para la decepción

1. Real Sociedad B: Maite Mendiburu; Ane Etxebeste, Nahia Azpirotz, Maren Esteberena, Enara Losada (Iraia Soroa, min. 46), Patri Mugabure (Alaia Echeverría, min. 87), Aiara Carrera, Garazi Aranburu (Intza Arrondo, min. 46), Carlota Chacón (Irune Casamayor, min. 74), Iraia Echarte (June Murillo, min. 55) y Nahia Zunzunegui. 1. As Celtas: Naiara Martínez; Celia Fontecha, Elena Pérez (Paula Vior “Pañu”, min. 89), Sara Álvarez “Muñi”, Sara Debén (Aitana Sánchez, min. 55), Nara Fernández (Irene Fernández, min. 79), Estela Castro (Tati Barcia, min. 79), María Figueroa, Nerea Cuquejo, Ana Toubes y Noela Sánchez (María Nogueira, min. 55). Árbitro: Naroa Garayalde (Comité vasco). Amonestó a las locales Etxebeste y Carrera y a las visitantes Estela, Figueroa y Cuquejo. Todas las tarjetas menos una (un agarrón), por entradas duras. Goles: 0-1 (min. 90+4), Toubes. 1-1 (min. 90+5), Murillo. Incidencias: Decimoctava jornada, muy lluviosa, del grupo 1 de 2ª Federación. Campo 4 de Zubieta.

Setenta y cinco minutos de brega sin cuartel. Veinte minutos (el cuarto de hora final más cinco de descuento) con dos equipos desbocados. Setenta y cuatro segundos de felicidad por el gol de Toubes (0-1). Y solo nueve segundos que necesitó la Real para empatar desde el saque de centro.

Un partido muy loco dejó cierta amargura en As Celtas, que lo tuvo ganado y estuvo poco hábil en el empate. Pero tal vez refleje el esfuerzo de ambos conjuntos. Con todo, las celestes se llevan otro duelo particular, que puede ser clave al final del curso, y rascan por vez primera un punto en el Cantábrico.

Cada vez que As Celtas y Real Sociedad B montaban un ataque, la aproximación era abortada con contundencia y enorme solvencia. Cada duelo firmaba tablas en una y otra parcela del campo y las oportunidades no aparecían, al menos en el primer periodo. Nadie se imponía a las defensas, sólidas, ni dominaba el cuero ni el partido.

Una volea de Toubes en el 41, fuera por poco, y una galopada de Cuquejo en el mismo minuto, que quedó en nada, dieron cierto mando moral a las gallegas. Un disparo de Nara alto y desviado a la salida de un córner (minuto 65) confirmaba en la segunda mitad que las viguesas querían el gol más que sus rivales. Solo en el 75, con un disparo lejano y peligroso, apareció la Real. Y justo ahí estalló la tormenta.

La Real mandó un balón al larguero en el 83 que salvó Celia. Parecía que el mal menor era salvar un punto hasta que a cuatro minutos de cumplirse el noventa, Barcia mete un balón raso y profundo a Toubes, que picó el balón para superar a la portera.

Noticias relacionadas

Y nueve segundos después del saque de centro empataba la Real. Un golpeo largo, un testarazo al área, un toque corto de Celia de cabeza y Murillo, que llegaba bien colocada, fusilaba.