Pinchazo ante el colista

Un derbi es un derbi. Picando piedra atrás, porque la permanencia solo puede llegar con sacrificio, con mucho descaro inicial y aprovechando también esa tradicional falta de puntería viguesa -es el peor ataque de todos los equipos de 2ª Federación que aspiran a las eliminatorias de ascenso-, el Villalonga, colista, se convirtió en el segundo equipo que esta temporada rasca un empate en A Madroa.

El choque empezó mal para los intereses locales. Un balón largo que Noelia Pereira peinaba adelante desmontaba a la línea defensiva céltica, quedándose “Mery” Gómez sola. Pero la salida de Naiara, providencial, evitó el gol. La futbolista viguesa del Villalonga se desesperaba. Fue, de largo, la mejor oportunidad del encuentro.

El conjunto visitante arrancó fuerte, con Pereira dando un recital de apertura a bandas. As Celtas no mandaba como en otros partidos. Sí, en la posesión era superior, pero se quedaba en anécdota. Hasta que un balón largo de Celia Fontecha, con ventaja a priori para Noelia -sí, la “9” de Salceda también se desdoblaba para ayudar atrás-, no era bien controlado por la jugadora visitante y caía en las botas de Paula Lorenzo, que no se lo pensó: vio adelantada a la portera y picó el cuero con elegancia para adelantar a las celestes.

Entre el aguacero, la intensa niebla a ratos y el poco fútbol, el partido se fue al descanso sin más movimiento salvo por una excepción: en el 45, una volea desde fuera del área de Estela Castro pudo dejar el duelo visto para sentencia. Fuera por centímetros.

La segunda mitad parecía viguesa. Un zurdazo de Tati Cruz (minuto 48) no encontraba el arco por poco. Y llegó la jugada tonta. Un buen balón colgado dejaba a Candela Otero en buena posición ante Naiara, pero llegaba Aitana, pugnaba con ella… e introducía en propia puerta el balón. Una notable acción de ataque visitante que acababa de forma absurda.

Con todo, las de Vicky Vázquez se lanzaron a por el segundo tanto. Un gran control de Nogueira de espaldas buscaba a Figueroa, pero su chut desde la frontal era repelido por la zaga. En el 80, tras un rechace de Lara, María Nogueira marcaba, pero la juez de línea señalaba fuera de juego. Nara, al larguero (minuto 84); otro disparo de la de Salvaterra, rechazado por la guardameta (minuto 90). Las célticas insistían. Y tuvieron la jugada perfecta. Centro medido de Aitana al corazón del área, elevación sola de Nogueira para rematar y su toque de cabeza se iba desviado (minuto 90+3). No, As Celtas define en un porcentaje muy bajo para las ocasiones que crea.

Noticias relacionadas

No obstante, el triunfo del Dépor B sobre el Racing cántabro (1-0) permite a las viguesas mantenerse segundas (35 puntos) frente a los 34 puntos de la Real Sociedad B y los 33 del once santanderino… a la espera del Athletic B-Real Sociedad B de este domingo.