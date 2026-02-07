Un derbi que reserva premio

Tiempo de derbi provincial en A Madroa este sábado (18:30 horas, con arbitraje de Darío Costas). As Celtas contra el Atlético Villalonga. El tercer clasificado del grupo 1 de Segunda Federación recibe al colista en un duelo que, como se demostró en la primera vuelta (apretado 1-2 para las celestes), presenta una mayor complejidad que la reflejada en la tabla clasificatoria.

Las viguesas pretenden mantener su condición de invictas ante su afición. En Candeán solo han cedido un empate contra el Sporting de Gijón y ante sus aficionados se muestran como un notable candidato al ascenso. Es ésta una jornada que apunta a modificar las primeras posiciones. El líder, el Athletic B, recibe mañana (12:00) al filial de la Real Sociedad, segundo clasificado con los mismos puntos (34) que las jugadoras que dirige Vicky Vázquez.

El choque del Celta ante el cuadro de Sanxenxo, además de por la relevancia de los tres puntos en juego, también permitirá reunir a excompañeras. Esta temporada, las del Novo San Pedro ficharon a tres ex de As Celtas: Emma Domínguez, Ángela Novas y Noelia Pereira. Además, hay tres ex Sárdoma (Eva Valverde, Sabela Gómez y Laura Martínez). Y As Celtas cuenta también con varias futbolistas que pasaron por As Relfas. En román paladino: se conocen y saben de sus fortalezas y debilidades sin necesidad de “scouting”.

Además, el partido precederá a la gran final que espera al once celeste en Zubieta frente a la Real B el próximo sábado. Las gallegas han pinchado en todos los duelos como visitantes contra los equipos de arriba, pero el pasado no importa: puntuar en campo donostiarra les abriría de par en par las puertas de la segunda plaza.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Villalonga, con Fran Doval en el banquillo desde enero, se halla a nueve puntos de la salvación. Un mundo si no empieza a sumar victorias. Un empate (2-2 contra el Racing), una derrota (1-0) ante el Madrid CFF B y el 1-3 en Dorrón frente al líder, son su bagaje en el poco tiempo que lleva al frente del equipo.