As Celtas Sporting no cede en el liderato y el Lóstrego pincha y se cae del podio

As Celtas Sporting logró dar este pasado fin de semana un paso más para afianzar su liderato en el grupo 1 de 3ª Federación femenina de fútbol, mientras el Lóstrego perdió una magnífica oportunidad para seguir en su persecución y mantenerse en el podio.

El regreso del campeonato tras el parón por la Supercopa femenina marcó, de forma negativa, la serie de tres «finales» consecutivas del Lóstrego en este arranque de año. Las jugadoras que dirige Roberto Vázquez recibían al Bergantiños, rival directo que en la primera vuelta les había ganado (1-0). Y de nuevo las viguesas cayeron sin lograr marcar (0-2).

Una primera mitad muy igualada, sin ocasiones en el primer tiempo, se rompió en la reanudación, cuando el Lóstrego ya mandaba y había creado alguna ocasión a balón parado para tomar ventaja en el marcador. Pero un contragolpe, con carrera desde campo propio, acabó en tiro cruzado, en despeje de Olalla Vila y balón muerto en el segundo palo que Cruz Sánchez aprovechaba para el 0-1 en el minuto 55.

El tanto dañó la moral local y en el 77, tras un corte, Laura Izard, ex del Lóstrego, buscó la meta rival al ver a Olalla adelantada para firmar la sentencia definitiva (0-2). El Lóstrego encerró a su adversario pero sin definir, poniendo fin a la racha de siete victorias consecutivas de las de Beade. Ahora las azules, que caen a la quinta plaza (29 puntos) aunque empatadas con Bergantiños, cuarto, y a tres puntos del podio y el Friol, se la juegan sin vuelta atrás. Jugarán en A Reigosa contra el Friol y en dos semanas recibirán al Victoria CF coruñés, que es segundo con 33 puntos.

Por su parte, el líder derrotó al Victoria FC santiagués por la mínima (1-0), con tanto de Iria Seoane en el 65, de duro chut tras excelente asistencia. Noveno gol de la «9» céltica.

Mientras, el Tomiño pagó caro su mal comienzo defensivo ante el Victoria herculino (2-4) y, en la pelea por la permanencia, derrotas para Domaio FC en el campo del Orzán (4-1) y del Sárdoma en Boiro (2-1).