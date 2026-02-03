Esperanzador regreso de As Celtas a los puestos de play-off

As Celtas regresa al podio, y a los puestos de play-off de ascenso, del grupo 1 de 2ª Federación tras su triunfo sabatino y la derrota dominical del Racing en Astillero ante el Madrid CFF B (1-2) en una decimosexta jornada marcada por un claro color visitante.

Aunque el Dépor B no ayudó –goleado 5-0 en el campo de la Real Sociedad B, otro equipo que pelea por arriba–, el triunfo vigués en Alcalá, sumado a la derrota montañesa en casa, devuelve a las celestes al podio, con los mismos puntos, 34, que el conjunto donostiarra, ahora delante solo por su favorable diferencia de goles (36-13, más 23 dianas, frente al 23-15, más 12, vigués). El Celta, además, es el mejor tercero de los tres grupos de la categoría, la única plaza que permite disputar junto con los tres subcampeones las eliminatorias de ascenso a 1ª Federación.

El 11 de enero, la derrota céltica en Lezama frente al Athletic Club B (2-1), en la decimocuarta jornada, desalojó del cajón a las jugadoras que entrena Vicky Vázquez. Era la primera fecha de la segunda vuelta y el año empezaba con traspié. Sin embargo, dos jornadas y otras tantas victorias después, las gallegas regresan a las posiciones de honor, con un punto de ventaja sobre el conjunto santanderino (34 por 33).