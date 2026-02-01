Fútbol | Segunda RFEF femenina
As Celtas acaba con su mala racha como visitante
El equipo celeste asciende provisionalmente a la segunda plaza, con un partido más que el Racing de Santander y la Real Sociedad B
Segundo desplazamiento céltico a la comunidad de Madrid, segundo triunfo. Las de Vicky Vázquez acabaron con la mala racha de resultados como visitante. El 9 de noviembre llegaba su tercera victoria lejos de A Madroa, precisamente ante otro conjunto capitalino, el Madrid CFF B (0-1), y casi tres meses después cae la cuarta para colocar a las gallegas, con 34 puntos, en la segunda plaza provisional, pendientes de lo que hagan hoy el Racing cántabro (33) y la Real Sociedad B (31).
El partido no fue un paseo, pero las celestes jamás estuvieron contra las cuerdas pese a comenzar por detrás en el marcador. En el minuto 16 llegó la primera aproximación local, con intervención de Sol Moreno y saque de esquina. Casi a continuación, el 1-0, con un mal balón a Estela Castro, muy comprometido y cerca del área, que la presión de dos rivales recuperó. Sol repelió el duro primer disparo pero Nerea Sánchez, rápida, recogió el rechace para fusilar.
Ni justo ni injusto. El Celta suele mandar, buscar las bandas. Le fallaba la potencia de fuego desde fuera del área, muy escasa. De hecho, cuando Noela probó suerte casi empata con un gran chut. Después, un saque de esquina al segundo palo era cabeceado por el ataque céltico y, en segunda instancia, un testarazo de Noela igualaba.
En el segundo periodo, As Celtas se convirtió en martillo pilón. Un balón hacia el interior del campo, un pase raso y milimétrico a Noela, un desmarque de ésta y una definición impecable para el 1-2. El doblete de Noela (Sigüeiro, 2003) cerró a lo grande el partido.
Sí, un maravilloso desmarque de María Nogueira sentenció con el 1-3 -es única para ganar la espalda a las zagas rivales- tras un balón largo desde la defensa viguesa que nadie supo despejar. E igualmente cierto es que en el 88 Sol tuvo que sacar un providencial pie para rechazar el disparo de Alejandra Rubio. Pero es que la segunda mitad se jugó al ritmo e interés del conjunto dirigido por Vicky Vázquez.
Ahora, a As Celtas les toca derbi provincial (sábado 8, 18:30, A Madroa) frente al Atlético Villalonga, colista, como último examen previo al desplazamiento a San Sebastián contra la Real B. Y ese choque ya será una final.
Atlético C 1 - As Celtas 3
ATLÉTICO DE MADRID C: Daniela, Olah (Paula Cubero, min. 79), D’Hooghe, Norniella, Bárbara, Inés Cuesta (Martina Sanz, min. 46), Calero a Rubio, min. 70), Lara Hernández, Da Carrasco (Iglesias, min. 70), Adriana y Nerea (Giovanka, min. 66).
AS CELTAS: Sol ; Fontecha (Irene , min. 79), Elena Pérez, Muñi, Tati Cruz (Debén, min. 70), Estela, Toubes, Nerea Paula Lorenzo, min. 79), Nara (María Figueroa, min. 70), Tati Barcia y Noela (María Nogueira, min. 61).
GOLES: 1-0 (min. 18), Nerea Sánchez. 1-1 (min. 38), Noela. 1-2 (min. 47), Noela. 1-3 (min. 68), María Nogueira.
ÁRBITRA: Candela González (Madrid). Sin amonestaciones .
