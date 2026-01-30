As Celtas busca romper la mala racha como visitante

As Celtas retoma la competición, a la que todavía le quedan dos parones más, a finales de febrero y el primer fin de semana de abril. Este viernes, el equipo viajó a Madrid para disputar la decimosexta jornada del grupo 1 de Segunda División en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares (16:00 horas, arbitraje de Candela González).

Vicky Vázquez, entrenadora céltica, se ha llevado a dieciocho jugadoras para este partido ante un equipo que transita por la novena posición con 17 puntos, catorce menos que las viguesas, cuartas. La defensa, por vez primera esta campaña, pierde a Sara Vior, Pañu -titular indiscutible en el centro de la zaga las quince jornadas anteriores-, aunque recupera a Sara Debén. Las colchoneras no sufren grandes apuros clasificatorios: mantienen un margen de cinco puntos sobre el último billete de descenso, el del antepenúltimo (Olímpico de León).

Las célticas saben que no pueden fallar. No ganan a domicilio desde el 9 de noviembre (0-1 al Madrid CFF B) y han encajado tres derrotas -1-0 ante el Eibar B, 2-0 frente al Burgos y 2-1 contra el Athletic B- en sus tres últimas salidas. Sobre el papel, las capitalinas son un equipo óptimo para rascar: dos triunfos, cuatro empates y una derrota en su campo así lo confirman. En A Madroa, las de Vicky vencieron por 5-0.

Una hora después de comenzado el partido de las viguesas, el líder, el Athletic B (37 puntos), saltará al terreno de juego de O Cruceiro (Dorrón) ante el Atlético Vilalonga FF. El Celta sigue de reojo a la Real Sociedad B, también con 31 puntos, que juega este domingo (12:00) contra el Dépor B en Zubieta. A esa hora, el Racing cántabro, segundo (33), recibe al Madrid CFF B.