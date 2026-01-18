As Celtas Sporting visita al Domaio

Jornada íntegra en domingo con As Celtas Sporting disputando otro derbi (en A Granxa, 12:00), esta vez frente al necesitado Domaio FC. A la misma hora, pero en Santa Isabel, el Lóstrego CF quiere continuar su racha y mantenerse en el podio del grupo 1 de 3ª Federación, aunque Roberto Vázquez y su plantel saben que el Victoria FC es un oponente complicado.

La pelea por arriba resulta entretenida. Mandan las célticas de David Ferreiro (31 puntos), con cuatro de ventaja sobre el Victoria CF coruñés (27). Las herculinas juegan en casa –frente al Boiro– y un posible pinchazo podría favorecer a sus perseguidores, el Lóstrego (26) y el Friol (26). El Victoria santiagués ya suma 25 unidades, por lo que su partido frente al Lóstrego es más que trascendental y será emitido en directo (11:50 horas) por el canal en Youtube del club compostelano.

Por abajo, Domaio (5 puntos) y Sárdoma (2) son los candidatos al descenso. El décimo clasificado, la SD O Val, firma 13 puntos. No obstante, queda mucha liga. El derbi de la Ría entre las morracenses y las célticas será ofrecido en directo por streaming (tiivii.tv). En As Relfas, las blanquiazules de Pedro García juegan a las 16 horas contra el Orzán, octavo. Pese a la juventud del equipo, su progresión es evidente.