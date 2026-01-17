As Celtas pretende recuperar el paso a costa del Olímpico

Primer partido del año en A Madroa para el Real Club Celta (hoy, 16:00 horas, arbitraje de Carlos Martínez) en la segunda jornada de la segunda vuelta. El equipo que entrena Vicky Vázquez se enfrenta al Olímpico de León, rival al que derrotó en su campo (1-2), con la obligación de imponerse para frenar en seco la racha de cuatro partidos sin triunfo.

Realmente no es una situación dramática. Tres de esos choques fueron lejos de A Madroa. Con el empate en casa ante el Sporting gijonés y un calendario asimétrico se ha dado una circunstancia inhabitual que las celestes deben resolver batiendo al Olímpico. Sí, no hacerlo ya supondría una seria preocupación.

Las celestes llegan al duelo con energía. El club oficializó este viernes el alta médica de la central Paula González –la viguesa se rompió en el verano de 2024 y no ha podido debutar pese a haber sido una de las incorporaciones llamadas a ser premium–. La entrenadora local gana más competencia en la zaga y la plantilla gana ánimos.

El Olímpico, antepenúltimo y en puesto de descenso (12 puntos), cuenta con dos ex jugadoras del Sárdoma CF, la central Aida Samper y la delantera Andrea Albiol, su máxima goleadora (7 de las 13 dianas leonesas son suyas). Sobre el papel, un rival para iniciar el despegue… pero con colmillo: dos de sus tres triunfos han sido a domicilio. El Olímpico ganó en Burgos (1-2) y en A Coruña al Dépor B (0-3). Los tres goles a las blanquiazules, de Albiol; el primero de los dos frente a las burgalesas, también suyo.

HORA: 16:00.

CAMPO: A Madroa.