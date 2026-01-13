As Celtas Sporting se lleva el derbi vigués ante el Sárdoma

As Celtas resolvió, con sorpresa, el derbi vigués frente al Sárdoma en otra jornada victoriosa para el Lóstrego CF que, paso a paso, ya está en el podio del grupo 1 de Tercera Federación.

Porque el regreso de la competición tras el paréntesis navideño dio paso a la segunda jornada de la segunda vuelta… y a la confirmación de que el trabajo de Pedro García, técnicos sardomista, va dando frutos. El colista, con gente muy joven y las veteranas Vares, en la portería, y “Peque” Álvarez, se puso por delante en A Madroa (gol de Paula González, de cabeza, a la salida de un córner) y tuvo al borde de la derrota al líder. Iria Seoane (minuto 81), de cabeza y anticipándose a Vares, e Iris Acevedo (minuto 89), de muy lejana falta directa, voltearon el marcador al final, con “Luchi” Fernández, ex del Sárdoma, firmando el 3-1 definitivo en el descuento (90+4).

En Beade, el Lóstrego firmó el mismo resultado (3-1) y sentenció en la primera mitad. Las de Roberto Vázquez se adelantaron rápido (minuto 7) por medio de Alba Ferré, Nuria Fervenza hizo el empate (minuto 16) y la catalana Julia Francesch bajó de la nube al Domaio dos minutos más tarde para colocarse quinta en la tabla de goleadoras del grupo con 7 dianas. Selló el triunfo Álex Pichel en el 38.

Con su victoria en el Novo Mirador de Beade y la derrota sabatina del Friol en A Coruña ante el Victoria CF (2-1), el Lóstrego vigués escala posiciones y se sitúa tercero con 26 puntos, los mismos que el Friol, cuarto, y a solo un punto del victoria coruñés, segundo. As Celtas mandan con 31 puntos.

Por su parte, el Tomiño no pasó del empate ante el Bergantiños (1-1). Marcó Sara Álvarez en el descuento del primer periodo, pero Laura Izard, ex Lóstrego, hizo el 1-1 (minuto 73). Así, el Tomiño sigue octavo y en tierra de nadie con 16 puntos mientras el Domaio y Sárdoma continúa en las dos plazas de descenso con 5 y 2 puntos, respectivamente.