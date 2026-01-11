As Celtas paga su desconexión del primer tiempo y cae a la cuarta plaza

Nunca te fíes de un filial. Por norma general, se comen el mundo. Y si sales con la timidez céltica, te arrasan. El Real Club Celta salvó el golaveraje en Lezama (ganó 3-1 en la primera vuelta), lo que no deja de ser una magnífica noticia tras una pésima primera mitad, parcialmente compensada con una segunda parte en la que las de Vicky Vázquez ya se mostraron, aunque con cierta tardanza, como un equipo más ambicioso.

Porque As Celtas ofreció dos caras radicalmente opuestas en Bilbao contra el conjunto que le arrebató el liderato en la undécima fecha del campeonato. Y como nadie regala nada, tampoco es cuestión que aparezcan los miedos. Porque el equipo incapaz de ver puerta en los dos últimos desplazamientos (Eibar y Burgos) y acomplejado y sin jerarquía a la hora de hacerse con el control del cuero se plasmó sobre el césped en el primer tiempo. Vestía casaca celeste.

Las jugadoras que dirige Ander Ojanguren acogotaron a las viguesas con presión sobre la salida del balón y vigilancia a María Figueroa. Con ese planteamiento, el resto de la medular celeste colapsaba: ni se ofrecía ni era capaz de hacerse con posesiones largas. Y el segundo equipo del Athletic lo aprovechó. Balones por las bandas, velocidad punta en ambos carriles y, en especial, desborde abrumador por la derecha del ataque de las leonas, que martirizaron a Aitana bien con pases ganando la espalda, bien con galopadas de Irati Martín y la lateral derecha Nerea Benito. Que en el primer minuto ya te castiguen con un saque de esquina en contra dice mucho de las ganas locales.

El 11 inicial de As Celtas en Lezama / As Celtas

Al cuarto minuto “Pañu” metía la bota salvadora en un reverso atacante para fusilar. Las célticas jugaban un fútbol incómodo aunque sí había clarividencia para meter balones largos a María Nogueira. “Nogue” estuvo tan fantástica en rapidez, búsqueda de espacio y rápidas carreras con buen control de balón como inoperante en el metro final que delimita la frontera entre el uy y el gol. En el minuto 8 tuvo la primera ocasión de pisar el área y naufragó en el pase definitivo.

Para abrir el marcador, el Athletic firmó un maravilloso zurdazo desde el borde del área, casi sin ángulo, que se coló por la escuadra. Antes, Naiara se había empleado a fondo en un disparo (minuto 8) y vio dos obuses más desviados. Pero el Celta no estaba.

Y tras el gol en contra, Nogueira hizo todo lo difícil para rematar a bocajarro al muñeco cuando la portera se había quedado sin salir a la espera de fusilamiento (minuto 18). Si perdonas…

As Celtas reaccionaba poco a poco y entre los minutos 21 a 33, falta directa desviada incluida, el once vigués dijo presente, metiendo en problemas a la zaga vasca. Pero un balón despejado por “Pañu” en mitad del campo, recuperado por Ane Bordagaray, permitió a ésta meter un balón entre las centrales, con toda la línea viguesa muy adelantada, para que Aguirregomezcorta saliese en diagonal desde el lado izquierdo para hacerse una enorme carrera, con control del balón y finalización con golpeo de zurda ante Naiara en el palo corto.

El descanso sirvió para la corrección de errores aunque sin cambios visitantes. El Celta sí reaccionó, pero su gol no llegó hasta el décimo minuto de la segunda mitad. Un mala pase de Mara Gandiaga fue recuperado por Toubes y la ourensana no se lo pensó: soltó un zapatazo lejano que se coló por el lado derecho de la portería de Vega. Había partido. Vicky metía a Estela y a Noela.

Y en un saque de esquina (minuto 58), Estela, libre de marca aunque cabeceando algo desequilibrada, tuvo el empate, pero el balón se iba fuera. El celta estaba lanzado y el Athletic era ahora el que se desentendía del balón. Recuperaba Nara y metía un perfecto balón al hueco para que “Nogue” tuviese otra clara oportunidad, tocando su golpeo sobre la salida de la guardameta bilbaína (minuto 65). Y en el 70, un nuevo córner -qué mal los defendió el Athletic- era rematado, sola, por Toubes, pero su testarazo se fue alto.

Y hasta ahí. El Celta, que con Estela fue otro -el ambicioso, el que quiere la pelota y el que domina el tempo del partido-, agotó sus oportunidades de oro para empatar. El Athletic se sacó sus miedos y se fue arriba, pero ya no estaba fino.

Las de Vicky Vázquez suman cuatro jornadas sin ganar (un punto de doce), confirman su endeblez lejos de A Madroa y caen a la cuarta posición con los mismos puntos que la Real Sociedad B (28), tercera, y a dos del Racing, segundo. El Athletic se escapa a seis puntos pero, en una fase regular que es una carrera de fondo, hay datos que invitan al optimismo: el segundo tiempo céltico y haber defendido el golaveraje. Insuficiente sí, pero no es poco.