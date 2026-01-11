As Celtas visita al Athletic en Lezama en un duelo con el liderato en juego

As Celtas retorna a la competición en el nuevo año para iniciar la segunda vuelta del campeonato con un choque trascendente para asaltar el liderato. Porque las de Vicky Vázquez juegan este domingo en el campo 8 de Lezama frente al Athletic B, al que vencieron (3-1) en la cuarta jornada.

El empate del Racing Club de Santander frente al Vilalonga deja en disposición de las de Vicky Vázquez de recuperar la primera plaza ganando este mediodía al actual líder de la categoría.

El choque está programado justo a mediodía (12:00 horas) y será dirigido por la colegiada vasca Ízaro San Miguel. La entrenadora celeste se ha llevado a Bilbao a dieciocho jugadoras en una convocatoria que varía lo mínimo respecto a los dos últimos desplazamientos (Eibar y Burgos): ha entrado Paula Lorenzo como quinta centrocampista y salido Sara Debén del carril izquierdo de la zaga céltica.

El equipo vigués jugará solo pendiente de su marcador. Ya sabe lo que han hecho los otros favoritos (Racing de Santander y Burgos) y las viguesas dependen de lo que demuestren en Lezama para asaltar el liderato. Porque las cántabras firmaron tablas en Vilalonga (2-2) y con un partido más suman 30 puntos frente a los 31 de las leonas y los 28 de las célticas. Por su parte el Burgos es cuarto con 26, tras batir al Bizkerre por 2-0.

El líder provisional lo es desde la undécima jornada, cuando el Celta perdió en casa del Eibar B (1-0) y las vascas se impusieron 3-1 al Sporting de Gijón. Ahora, en esta decimocuarta fecha las gallegas tienen la posibilidad de hacerse con el golaveraje y también con la primera plaza del grupo 1 de Segunda Federación.

Con todo, el rival es complicado: el Athletic B suma seis de seis victorias en casa, con 15 goles a favor y solo uno en contra (el del Sporting). No, no es el equipo irregular que se vio en septiembre en A Madroa.