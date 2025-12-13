Frenazo de As Celtas en A Madroa

1. As Celtas: Naiara Martínez; Celia Fontecha, Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, Tati Barcia (Noela Sánchez, min. 57), Estela Castro, Nerea Cuquejo (María Figueroa, min. 83), Tati Cruz, Aitana Sánchez (Sara Debén, min. 57), Nara Fernández (Irene Fernández, min. 83) y Ana Toubes (María Figueroa, min. 83). 1. Sporting: Alba Fuertes; Rosa Menéndez, Yaiza Cernuda, Alba Andreu, María González, Sandra del Corral (Ainhoa Corredor, min. 86), Natalia Sobero (Antía Mayo, min. 57), Nuria Cueto, Laura Testa (Paula Arratia, min. 76), Abril Pazos, Ángela Martínez. Goles: 1-0 (min. 59), Nara. 1-1 (min. 83), María González. Árbitro: Sergio Arredondas (Delegación de Vigo). Amonestó a la visitante González. Incidencias: Décima tercera jornada del grupo 1 de 2ª Federación, última de la primera vuelta. Ciudad deportiva de A Madroa.

Primeras tablas celestes de la temporada y primeros puntos que se escapan de A Madroa en el peor momento, porque incrementan a tres las jornadas sin ganar de As Celtas, que pierden impulso y se van al parón navideño a tres puntos del líder, el Athletic Club, a la espera de su partido en Santander frente al Racing, tercero. La ciudad deportiva había sido hasta ahora un bastión inexpugnable (seis partidos, seis triunfos), pero siempre hay una primera vez.

No fue un mal partido de las locales, que tuvieron la primera clara ocasión a los once minutos con una vaselina de Toubes desviada. Pero es que las gijonesas no se arrugaron en ningún momento. En el tamo final de primer periodo, las asturianas también pudieron marcar.

Porque antes del descanso, María González, “Mariuca”, y Natalia Sobero casi la lían. En el minuto 28, un disparo de Natalia salió cerca del segundo palo. Un minuto más tarde”mariuca2 chutaba al palo, aunque Naiara estaba tapándolo. Y en el 43, un centro de ésta llegó a Natalia, que se internó y soltó un pase de la muerte que obligó a “Pañu” a un despeje salvador. Luego, el Celta tuvo ocasiones en balones colgados, la mejor tras un bote que llegó a “Muñi”, pero su cabezazo se fue alto (minuto 34), amén de otro de “Pañu” en el 35 y uno más de “Muñi” (los caza todos) en el 37.

Sucede que en la segunda mitad, sin un dominio total vigués pero con mayor iniciativa, Nara gozó de un primer aviso (remate cercano fuera, minuto 46) antes de marcar de falta lejana y soberbio disparo a la escuadra.

Parecía que el choque estaba encauzado. El Sporting había quemado sus cartuchos en el primer periodo y las de Sergio Nieto no asustaban. “Muñi”, siempre ella en los saques de esquina, cabeceaba otro lejano pero con un testarazo potente y bien dirigido, obligando a la portera visitante a meter una mano salvadora (minuto 62). Siete minutos después, un chut casi pisando el área de Estela Castro se iba fuera por poco. Todo iba bien.

Hasta que en el 83 apareció Murphy y su ley. Cuquejo se lesionaba y el Celta jugaba con una menos un ataque, mientras no se producía el cambio. Un centro de Abril Pazos era cazado por Antía Mayo, que cabeceaba pero desviado… y antes de que el cuero se fuese por línea de fondo aparecía María González para fusilar pese a la salida de Naiara. ¿Justo? Por el segundo tiempo, categórico no. Por el global del partido, ya mucho más discutible.