Noqueo en cinco minutos

Cinco minutos de errores atrás e inhabitual fragilidad defensiva tumbaron cualquier ilusión céltica de puntuar en Burgos. Un penalti sobre Andrea y un ataque por el carril derecho mal defendido noquearon a las viguesas. Entre los minutos 21 y 25, con tiempo para recomponerse, el Celta cedió los tres puntos. Porque después todo fueron salvas con poca pólvora.

As Celtas, un once sólido en A Madroa, volvió a pinchar como visitante. O gana o pierde, no hay lugar para el empate y apenas para las remontadas: del 1-0 en León al 1-2 final. No fue así en Santander, Eibar y Burgos.

Y eso que el choque pintaba bien. Porque por el carril derecho, con Ana Toubes superando una y otra vez a la capitana local, Cris López. Al tercer minuto de juego, un centro de Estela Castro caía en las botas de Tati Barcia, que soltaba un derechazo desde la frontal que solo un providencial rebote salvador desvió lo justo a saque de esquina. Después, Toubes se iba de dos, pero su disparo, de zurda, salía desviado. El Celta mandaba. Incluso probó suerte con una falta directa. Hasta que llegó la acción del penalti.

Un despeje corto de “Muñi”, otro de Celia. Cuquejo se hacía con el cuero en el área, pero Andrea presionaba, la céltica no despejaba, perdía el balón, “Muñi” llegaba en la ayuda y la burgalesa acababa en el suelo, con el árbitro a escasos metros. Cata lanzaba a su derecha mientras Naiara se tiraba al otro lado. El Burgos se ponía por delante sin haber creado una sola ocasión.

Cinco minutos después, a “Muñi” le ganaban la espalda, la atacante local buscaba el área y ni “Pañu” ni estela erna capaces de despejar, quedando el balón sin dueño para que una atacante burgalesa llegase, centrase y Cata, libre de marca, fusilase en el primer palo. Sí, un cúmulo de pifias atrás.

Con todo, las de Vicky Vázquez siguieron a lo suyo en ataque. Otra vez Toubes habilitaba para un disparo de zurda de Tati, pero blando y atajado por la portera local (minuto 36). En el 38, un error burgalés en el despeje, siempre por la derecha del ataque gallego, ofrecía la mejor ocasión viguesa. Pero el chut de Noela era repelido por la guardameta.

En el descanso, Vicky Vázquez introdujo un solo cambio. Aitana entraba para dar más proyección -y centros- a la banda izquierda, aunque la realidad superó al plan y el Celta continuó ofreciendo sus mejores oportunidades por la banda de Toubes… pero sin la definición necesaria. En el 59, Toubes chutaba alto en la diagonal cuando cazó un balón rebotado y sin dueño. Momentos después, otra oportunidad, con recuperación de Tati Barcia, galopada, asistencia a Noela y nueva intervención de Neike, que evitaba el gol con una gran salida.

El Burgos respondió con un disparo raso y otro chut más, alto, cuando la atacante encaraba el área sola. As Celtas insistió con otro disparo alto de Toubes, que se desesperaba, y con una asistencia de estela a Nogueira para que ésta superase la salida de la arquera… pero el balón acababa tocando en el palo largo.

As Celtas tuvo opción de cambiar la dinámica en el segundo tiempo, pero no sucedió. Los nuevos cambios de Vicky Vázquez solo llegaban en el 64. Sin pegada, aparecieron tarde y el marcador no se movió.

As Celtas, segundas con un punto de ventaja sobre el Racing cántabro, cerrarán la primera vuelta y se irán al parón navideño este sábado (A Madroa, 17:00 horas) contra el Sporting de Gijón.