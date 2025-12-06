| Segunda RFEF Femenina
Paula González inicia la cuenta atrás para reaparecer
La central de As Celtas, que rompió el cruzado en agosto de 2024, espera jugar desde enero
As Celtas, que tiene dos partidos para cerrar el año y la primera vuelta en el grupo 1 de 2ª Federación -el primero este domingo en Burgos–, espera 2026 con ilusión. En enero, tras el parón navideño, podría debutar Paula González (Vigo, 2004). La central, fichada de la UD Mos en 2024 –con el equipo aurinegro debutó en competición nacional a las órdenes de Telmo González– es el verdadero fichaje invernal del cuerpo técnico celeste que lidera Vicky Vázquez. Lesionada en la primera pretemporada céltica (rotura de ligamento cruzado, agosto de 2024), la viguesa «está [entrenando] con alguna limitación todavía; esperemos tenerla para enero», han señalado fuentes del club.
La zaga celeste ha encajado nueve goles en once encuentros; la segunda mejor del grupo. Fontecha, Pañu y Muñi componen una línea casi infranqueable. Elena Pérez ya está de regreso tras lesión. Y con Sara Debén y Aitana Sánchez, la competencia se ha vuelto dura para satisfacción de Vicky Vázquez.
