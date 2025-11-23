El Eibar B apea al Celta del liderato

1. SD Eibar B: Zorione Etxebeste; Ane Amuchastegui, Uxue Guezala, Maren Beristain, Irati Arostegui, Iraia Yerobi, Itxaso Arteaga, Nerea Gallastegui, Noa Ruiz, Karolina Sarasua (Ainhoa Lizaso, min. 89) y Lorea Onsoño (Nahia Larrinaga, min. 65). 0. As Celtas: Naiara Martínez; Celia Fontecha, “Pañu” Vior, Sara Álvarez ‘Muñi’; María Figueroa, Ana Toubes, Estela Castro, Nerea Cuquejo, Sara Debén (Aitana Sánchez, min. 77), María Nogueira (Irene Fernández, min. 60) y Noela Sánchez (Nara Fernández, min. 60). Árbitra: Nerea Morales (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a “Muñi” y a la técnica céltica Vicky Vázquez. Gol: 1-0 (min. 58), Sarasua. Incidencias: Undécima jornada del grupo 1 de 2ª Federación. Campo Areitio 1, en la ciudad deportiva Eibar. Regular entrada y presencia de aficionados célticos.

Un partido que pintaba tablas acabó con derrota por la mínima para las viguesas en una suerte de Ley de Murphy poco merecida que deja a las viguesas en la segunda plaza, ahora a dos puntos de la cabeza. Así, al parón de selecciones se va el B del Athletic como líder.

Un balón mal controlado por Sara Debén (se le elevó, permitiendo que su rival, Noa Ruiz, fuese al choque para recuperarlo) y una internada de la atacante por la banda -superando a Figueroa, encarando a “Muñi” y centrando, sin que la bota de “Pañu” llegase salvadora-, permitieron que Sarasua cazase el cuero, se diese la media vuelta y soltase un zurdazo seco y ajustado al palo izquierdo de Naiara prácticamente a un metro del punto de penalti.

As Celtas, un equipo sólido atrás, no estuvo fino en un par de ocasiones y esta liga penaliza cualquier despiste. Además, el tanto llegó como más duele, porque diez minutos antes el Celta tuvo su gran ocasión. Iniciada por Toubes, con cabalgada, cuerpeo y combinación con Nogueira, ésta buscaba a Noela, que acababa mandando un balón al hueco… pero cuando María podía rematar apareció Beristain para meter el pie y evitar el chut. Cuestión de una décima de segundo. La línea temporal que marca un cambio de marcador.

Antes, en el primer periodo, un par de excelentes centros celestes, uno por la derecha, otro por la izquierda en la misma jugada, con una primera manopla de la portera vasca, fueron el ejemplo de lo que sucedió a lo largo de todo el choque. Las de Vicky Vázquez buscaron las bandas y colgaron numerosos balones, pero no encontraron rematadora ni cuando la zaga eibarresa era incapaz de despejar el cuero.

Una falta directa de Sara Debén, con mano ágil de la meta local lanzando el balón por encima del larguero, fue de lo poco claro del Celta en ataque, además de un testarazo de “Muñi”, alto, tras saque de esquina. Luego, las gallegas pasaron por algunos problemas en los instantes finales de la primera mitad, con dos intervenciones de Nai a lanzamiento directo de Gallastegui y a disparo de Sarasua.

La segunda parte fue otra historia. El Celta pudo adelantarse en el 48, pero luego llegaron los avisos locales, con un globo que acabó en rechace (minuto 53) y un disparo raso de Noa Ruiz, quien generaba más peligro arriba (min. 57). Y llegó el gol. Vicky reaccionó de inmediato: al banquillo sus atacantes y nuevos bríos con Irene y Nara.

El problema radicó en que el Eibar fue siempre al choque, el balón se raseó menos, no hubo un dominador de la media y, en lo físico, cada control del balón se convirtió en una pelea cuerpo a cuerpo generalmente con ventaja, visto el 1-0, para las locales. Y sin la posesión no puedes generar peligro.

Cada buen centro se convirtió en un quiero y no puedo hasta que en una falta desde la diagonal izquierda, Nara enviaba el cuero al poste (minuto 79). Cuatro minutos antes, una internada de Irene por el mismo lado acabó en chut, algo desviado, pero que Gallastegui despejaba sin contemplaciones. El Eibar contestó (gol anulado a Amuchastegui por fuera de juego tras combinación con Sarasua) y el duelo parecía perdido.

En el segundo minuto de descuento, un centro vigués desde la izquierda casi se convierte en el empate porque el mal despeje de Arostegui se fue al palo largo. Pero las viguesas no estaban finas arriba... y las armeras tuvieron su mejor oportunidad para incrementar la cuenta (90+5), con jugada individual de Larrinaga, que se escapó primero de Celia y después de Estela, fundidas; la zurda mandó un centro medido que Noa Ruiz cabeceaba alto.