As Celtas quiere recuperar el liderato ante un sólido Eibar

As Celtas juega este mediodía en el campo Areitio 1 de la ciudad deportiva del Eibar ante el equipo B eibarrés, con arbitraje de Nerea Morales (comité vasco), en choque correspondiente a la undécima jornada del grupo 1 de Segunda Federación.

Vicky Vázquez, entrenadora celeste, mantiene la convocatoria de 18 futbolistas de las cuatro últimas jornadas con la única variante del regreso de Noela Sánchez por ‘Luchi’ Fernández. La centrocampista Paula Lorenzo continúa recuperándose de una lesión de isquiotibiales y desde el club se espera que esté disponible en una semana.

Las viguesas han perdido el liderato de forma provisional porque el Athletic Club B se impuso en la tarde de ayer en Lezama al Real Sporting de Gijón (3-1). Las leonas suman 28 puntos, por 27 el Celta, aunque las gallegas cuentan con un partido menos.

El once vigués sabe que no se puede relajar si quiere recuperar la parte más alta de la tabla. El conjunto armero, séptimo, acumula tres triunfos consecutivos ante Dépor B (0-4), Real Avilés (3-1) y Atlético de Madrid C (0-1), demostrando que se encuentra en un buen momento. No obstante, el equipo eibarrés comenzó con mal pie sus primeros partidos en casa, con derrota ante el Racing cántabro (0-2), rival directo de las célticas, empate ante el Bizkerre (2-2) y derrota frente al Sporting de Gijón (3-4).

Tras este partido llegará un nuevo parón por los compromisos de la selección española y el Celta está en óptima posición para irse en líder de la categoría.

HORA: 12 horas

CAMPO: Areito 1 (Eibar).