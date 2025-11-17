Sofocón del líder en Tomiño

2. Tomiño: Pilar Vázquez; Sara Álvarez (Carolina de Lemos, min. 68), Rebecca Estévez, Paula Vilariño (Raquel Porto, min. 81), Aida Landqvist, María Almeida (Noa Pérez, min. 75), Marta Gil, Alba Baz, Ainara Davila, Nando Cano (Noa Caeiro, min. 68) y Carla Pérez. 2. As Celtas Sporting: Noelia Caride; Paula Rodríguez, Noa García, Iris Acevedo, Henar Núñez, Lía Ayestarán (Zaila Gándara, min. 82), Ángela Blanco, Elisa Núñez (Jimena Oubiña, min. 54), Candela Rodríguez (Carla Zamora, min. 54), Iria Seoane e Isabel Delgado (Ana Capelo, min. 54). Árbitro: Carlos Martínez (Delegación de Vigo). Amonestó a la visitante Blanco. Goles: 1-0 (min. 17), Cano. 2-0 (min. 46), Gil. 2-1 (min. 59), Seoane. 2-2 (min. 68), Capelo. Incidencias: Municipal de O Alivio. Octava jornada del grupo gallego de 3ª Federación. El aguacero inicial dejó el campo muy pesado e impracticable en alguna zona, obligando a un sobreesfuerzo físico a ambos equipos.

El duelo entre el equipo revelación (Tomiño) y el líder provisional (As Celtas Sporting) dejó un reparto de puntos, a cada once manteniendo su rol, un tiempo para cada uno, un enorme aguacero inicial y dos nombres propios, los motores de las locales (Marta Gil) y de las célticas (Ángela Blanco), porque cuando ambas jugaron, sus equipos mandaron.

De hecho, medio gol inicial del Tomiño se debe a Gil, que armó la jugada que culminaría Nanda. Hasta ese momento, el Celta era el equipo que buscaba la meta rival con disparos de Lía, Elisa e Iris, pero con el punto de mira desviado o con disparos de escasa potencia. El Tomiño de “Coby” se defendía ordenado y buscaba imprimir velocidad al contragolpe. Además, su medular, con Gil y Almeida presionando, era un quebradero de cabeza para las de David Ferreiro.

Las jugadoras de As Celtas, tras marcar el empate a dos goles. / Alba Villar

El Celta, que provocaba un mayor peligro por el carril izquierdo de su ataque, no culminaba. Elisa Núñez, a pase de Seoane, disfrutó de una excelente ocasión (min. 27), pero su disparo de zurda no encontró puerta. Luego, el Tomiño tuvo un par de acercamientos consecutivos desaprovechados.

La segunda parte parecía dejar visto para sentencia el duelo provincial. A la salida de un saque de esquina, la portera viguesa despejaba de puños y Gil, viniendo en carrera y ganándole la partida a Elisa, su teórica vigilante, la mediocentro de As Neves soltaba un latigazo para el 2-0 cerca del punto de penalti.

Error. Porque empezó el recital de Ángela Blanco (Poio, 2009). La centrocampista recibió el balón en su área de un saque de banda. Progresó superando a Ainara y a Gil y puso el esférico a la bota de Seoane. El Celta se metía en el partido.

La historia cambiaba radicalmente. Ahora era el Tomiño el que no atinaba, con errores continuados en pases cercanos y As Celtas se volcaba a por el empate. Llegó tras un centro y después de un chut (min. 62) de la propia Iria Seoane, con mano salvadora de la guardameta local.

El partido se puso más para la remontada definitiva visitante. Oubiña tuvo el tercero y falló el chut fácil (min. 71), respondió con flojo golpeo Ainara desde la frontal (minuto 81) y acto seguido, tras centro de Carla Zamora, Capelo superaba a Raquel Porto y remataba… tapando el gol seguro con bota salvadora entre Rebecca y Aida (min. 82). Las locales celebraron casi como un triunfo. No era para menos: siete jornadas en fila sin perder, reinas del empate (cuatro partidos) y haciendo sufrir al líder.