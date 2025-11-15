Un gol para sellar el liderato

1. As Celtas: Sol Moreno; Celia Fontecha, Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, Nara Fernández (Ana Toubes, min. 60), Estela Castro, Nerea Cuquejo (Tati Barcia, min. 73), Sara Debén, Tati Cruz (Elena Pérez, min. 83), Lucía Fernández “Luchi” (Irene Fernández, min. 60) y María Nogueira (María Figueroa, min. 73). 0. Real Avilés Industrial: Elena Casao; Elizabet Rodríguez, María Iglesias (Tatiana Rodríguez, min. 46), Goretti Neira, Mirdja Rodríguez (Carmen Peñalver, min. 65), Lucía Ayuso (Amaya Coleman, min. 77), Nuria Torres, Laura Lobo (Elena Pradilla, min. 73), Laura Tomás (Sara Randez, min. 65), Paula Martínez “Pali” y Daniela González. Gol: 1-0 (min. 7), Nogueira. Árbitro: Juan Luis Davila (Delegación de Vigo). Amonestó a las locales Cruz y Cuquejo y a las visitantes Rodríguez y Torres. Incidencias: Décima jornada del grupo 1 de 2ª Federación. Ciudad deportiva de A Madroa. 412 espectadores para un día de viento y lluvia. El Real Avilés lució -y entregó- un brazalete conmemorativo con los escudos de ambos equipos y el árbol de Porta do Sol para celebrar la coincidencia del encuentro con el encendido de las luces de Navidad de Vigo.

Un pase entre líneas de la incombustible Cuquejo -está en todas partes- y una definición de cine de Nogueira, recibiendo por la banda izquierda del ataque local y golpeando a la primera al palo largo. No hizo falta más para doblegar a un rival que confirmó todo lo esperado: correoso, poco dado a conceder ocasiones al rival… pero sin pólvora.

Al cuarto minuto de juego, tras saque de esquina, Goretti sacó un zurdazo desde fuera del área que repelió el larguero. El susto se quedó en eso, y en otro chut de la defensa avilesina (minutos 17, con balón a córner, y 28, atrapado por Sol). Porque el penúltimo clasificado, ordenado atrás y con excelente presión, carece de pegada. As Celtas aprovechó su temprana ocasión y luego vivió de rentas. Las de Vicky Vázquez estuvieron incómodas en la construcción, pero sufrieron poco para ganar. Si acaso, algún error de la portera celeste con los pies (malos despejes) dio la sensación de mayor peligro visitante, pero las centrales celestes contuvieron a las asturianas.

Tras el gol, un disparo desviado de Estela Castro (minuto 24) era el escaso bagaje de las anfitrionas. “Luchi”, en el 31, asistió a Nogueira, en fuera de juego no señalado, pero esta vez su tiro, duro, fue rechazado por la portera, excelente. Un cabezazo de “Pañu”, desviado (min. 33) y un balón adelantado de Nara a Nogueira que la salida de la guardameta visitante cortó (min. 37) y a vestuarios con una pésima noticia: en el minuto 43 se retiraba lesionada en camilla la central visitante “Igle” (tobillo).

La segunda mitad, aunque Daniela intentó un par de disparos, fue un quiero y no puedo. La entrada de Toubes dio alguna alegría ofensiva a las gallegas (minutos 77 y 79, una volea atajada por la arquera y un chut desviado) pero poco más. Fue un partido incómodo con tanta presión y acumulación de jugadoras en torno al cuero.

¿Pudo empatar el Real Avilés? Sí. Cuando un partido se amuerma, los errores llegan por descuidos y excesiva relajación. En el minuto 61, Lobo se iba sola, pero se entretuvo para que la zaga céltica se recuperase y acabó disparando flojo.

El empate del Racing cántabro en León (1-1) aleja al Celta más del único equipo que las derrotó. Este domingo, turno para el Athletic B, segundo clasificado. Pero As Celtas, a su ritmo, es más líder.