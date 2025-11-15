As Celtas, a superar la defensa del Avilés

As Celtas entran en la cuenta atrás para el parón navideño con fundadas opciones de acabar el año como líderes del grupo 1 de 2ª Federación. En su feudo de la ciudad deportiva de A Madroa, las jugadoras que entrena Vicky Vázquez se miden este sábado al Real Avilés Industrial en el cuadragésimo partido oficial de la reciente historia del fútbol femenino celeste.

La jornada, antepenúltima de la primera vuelta y también de 2025 —en un mes, las vacaciones—, dará una doble opción a las célticas: mantenerse invictas en su campo por sexta fecha consecutiva -van cinco de cinco- y alejar al Athletic Club B, segundo clasificado (22 puntos, a dos de las viguesas), que se enfrenta en Abegondo al Dépor B este domingo.

Pero con independencia de los que suceda en A Coruña, el líder recibe al penúltimo clasificado. Y el partido tiene trampa. El cuadro avilesino suma 4 puntos por 24 las gallegas. La diferencia en la tabla es sustancial a nivel de puntuación, pero la realidad también constata que el equipo asturiano, que apenas ve puerta (seis goles en nueve encuentros), es un adversario muy duro de doblegar: solo ha encajado una docena de tantos. El Eibar B ha sido el único que le ha ganado con cierta solvencia (3-1), porque Olímpico de León (0-0), Madrid CFF B (1-1) y Sporting de Gijón (2-2) no fueron capaces de imponerse en sus feudos.

HORA: 17:00 (hoy).

CAMPO: A Madroa.