Fútbol | Segunda Federación
As Celtas se mantienen con paso firme
Las célticas acumulan cuatro victorias consecutivas y siguen en el liderato
As Celtas cumple el primer tercio de campeonato como líder en solitario del grupo 1 de 2ª Federación. Porque en la novena jornada, contra el filial del Madrid CFF, Tati Cruz engatilló un excelente zurdazo tras ganar la espalda de la central, aprovechando una asistencia de Ana Toubes.
Fue un encuentro en donde los dos equipos fueron a por el partido desde el pitido inicial, con el balón cirulando de un lado al otro del área sin que ninguno de los dos equipos pudiera acertar en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.
Un bote, otro… y cañonazo inapelable que vale tres puntos, veinticuatro ya en la cuenta general céltica, con dos de margen sobre el Athletic B y tres sobre el Racing cántabro. El tanto de Cruz es el primero de la canaria esta temporada con la casaca celeste.
El equipo vigués sumó en la capital su cuarta jornada consecutiva con triunfo y, además, el primer partido como visitante que mantiene la portería a cero, una magnífica señal de su fortaleza defensiva.
El triunfo vigués, unido al del Dépor B (0-2 en Gijón al Sporting) coloca al once herculino en la sexta plaza con 13 puntos, superando al Madrid CFF B, ahora séptimo.
Pero la liga no para. El Celta ya conoce el horario de sus dos próximos compromisos: el sábado, día 15, el cuadro vigués recibirá en A Madroa al Real Avilés, penúltimo clasificado (17:00 horas); y el domingo 23, As Celtas jugará en el País Vasco frente a la SD Eibar (12:00).
Madrid CFF B - As Celtas
MADRID CFF B: Nuria Troncoso; María Aymerich, Ana María Motril, Raquel Aira (Amara Ballesteros, min. 73), “Fany” González; Celia Rubio, Marina Ochoa, Sofi Hernández (Angela Popova, min. 57), Clau García; Candela Arana (Sara Caparroz, min. 57) y Zaira Gallardo.
AS CELTAS: Sol Moreno; Celia Fontecha, “Pañu” Vior, Sara Álvarez ‘Muñi’; Estela Castro (Irene Fernández, min. 79), María Figueroa, Tati Cruz (Cuquejo, min. 63), Aitana Sánchez (Sara Debén, min. 63); Tati Barcia (Ana Toubes, min. 46), Nara Fernández y Noela Sánchez (María Nogueira, min. 46).
GOL: 0-1, minuto 50:_Tati Cruz.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo