As Celtas se mantienen con paso firme

As Celtas cumple el primer tercio de campeonato como líder en solitario del grupo 1 de 2ª Federación. Porque en la novena jornada, contra el filial del Madrid CFF, Tati Cruz engatilló un excelente zurdazo tras ganar la espalda de la central, aprovechando una asistencia de Ana Toubes.

Fue un encuentro en donde los dos equipos fueron a por el partido desde el pitido inicial, con el balón cirulando de un lado al otro del área sin que ninguno de los dos equipos pudiera acertar en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

Un bote, otro… y cañonazo inapelable que vale tres puntos, veinticuatro ya en la cuenta general céltica, con dos de margen sobre el Athletic B y tres sobre el Racing cántabro. El tanto de Cruz es el primero de la canaria esta temporada con la casaca celeste.

El equipo vigués sumó en la capital su cuarta jornada consecutiva con triunfo y, además, el primer partido como visitante que mantiene la portería a cero, una magnífica señal de su fortaleza defensiva.

El triunfo vigués, unido al del Dépor B (0-2 en Gijón al Sporting) coloca al once herculino en la sexta plaza con 13 puntos, superando al Madrid CFF B, ahora séptimo.

Pero la liga no para. El Celta ya conoce el horario de sus dos próximos compromisos: el sábado, día 15, el cuadro vigués recibirá en A Madroa al Real Avilés, penúltimo clasificado (17:00 horas); y el domingo 23, As Celtas jugará en el País Vasco frente a la SD Eibar (12:00).