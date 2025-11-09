As Celtas visitan un campo complicado

As Celtas vuelve a jugar en esta jornada del grupo 1 de 2ª Federación, la novena, contra un filial de un equipo de la máxima categoría. A las 16:00 horas, en el estadio Antiguo Canódromo (arbitraje de Lidia Gutiérrez), el equipo que prepara Vicky Vázquez se mide al Madrid CFF B. Las célticas intentarán recuperar el liderato provisional, arrebatado este sábado por el Athletic B, que se impuso por 2-0 a la SD Eibar. La Real B es tercera con 19 puntos al golear al Olímpico (5-0).

Vicky ha convocado para Madrid al mismo grupo que la pasada jornada venció a la Real Sociedad B en A Madroa. El equipo de la capital no ha cedido ni una sola derrota en su campo hasta la fecha. Acumula dos triunfos (2-1 al Olímpico y 4-2 sobre el Eibar) y dos empates (0-0 ante el Real Avilés, 1-1 contra el Racing cántabro). Flaquea como visitante, con un triunfo y dos derrotas.

A mes y medio del final de la primera vuelta, el once celeste se encuentra en una posición envidiable aunque sin bajar la guardia: a domicilio se ha impuesto en León y en Vilalonga por el mismo marcador (1-2) y ha sufrido su única derrota (3-0 en Cantabria).

Además de los buenos resultados, a la entrenadora celeste se le acumulan las noticias positivas, porque ha ido recuperando a jugadoras lesionadas. Primero fue Elena Pérez, la semana pasada Irene Fernández… y a la central Paula González le queda cada vez menos, según se ha indicado desde el club.

HORA: 16:00 horas.

CAMPO: Antiguo canódromo.