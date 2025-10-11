As Celtas se quita un peso de encima

Once segundos para cambiar la historia. Los que van del inicio de jugada de Estela Castro en la medular al gol de María Nogueira, pasando por el excelente balón de Aitana Sánchez a «Luchi» Fernández para que ésta asistiera a su goleadora, con las tres centrales visitantes en línea a las que «Nogue» les ganó la espalda. Fin de la superioridad del B deportivista sobre el A céltico a la tercera. Todo ya en orden 350 días después del primer derbi en Abegondo. Y, de nuevo, con resolución en el descuento: en el 90+3 Emma Domínguez para igualar en A Coruña hace casi un año, en el 90+1 para que Marta Rico diese el 1-2 al Dépor B en Balaídos en marzo y en el 90+5 para que Nogueira firmase el 1-0, superando con golpeo de derecha la salida de la guardameta.

Fue saltar «Luchi» al terreno de juego en el último cuarto de hora del segundo periodo y liarse parda. Primero casi rasca un penalti a favor, por agarrón de una defensa en el área. Después, porque pese a ser generación de 2007, la viguesa maneja el juego con pasmosa veteranía, bien con peligrosas internadas, bien abriendo huecos con excelentes pases.

Y eso que el partido pintaba para tablas. Un primer tiempo anodino, con un balón visitante al larguero casi a las primeras de cambio, y una segunda parte claramente local pero sin pegada, a la que sumar el susto de otro balón al larguero vigués en los compases finales, acabó en euforia para las de Vicky Vázquez, que batían a su rival para seguir en la pomada.

Respecto a la derrota en Astillero, Vicky dio entrada a Naiara en la portería, María Figueroa en la media y a Noela arriba. Pero el equipo no asustaba. Si acaso, demasiado respeto entre ambos onces para un derbi inicialmente aburrido.

Las jugadoras celebran la victoria ante su afición / Pedro Mina

En la segunda mitad, el Celta parecía más ambicioso y tomó balón y mando de partido sin más dilación. Toubes mandaba una rosca cerca de la escuadra, Figueroa chutaba fuera. As Celtas creaban pero no definían.

Vicky movió el banquillo y agitó el avispero. «Nogue» cabeceaba y una defensora sacaba el cuero en la línea. «Luchi» era más vertical y Figueroa daba salida al cuero como central. El Celta era más Celta; y eso que el Dépor B asustó con una acción muy rápida, un balón largo con cambio de banda para otro zurdazo a la escuadra. La fortuna estaba del lado celeste. Y llegó la puntilla. Once segundos que noquearon al Dépor con cuatro locales en jugada de tiralíneas.

Primer derbi para el Celta, que la próxima jornada jugará en el Novo San Pedro ante el Atlético Villalonga (sábado 18, 18:00). Y allí llegará como líder -igualado a 15 puntos con el Athletic B-, al empatar el Racing en Madrid (0-0).