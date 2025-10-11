Un derbi para seguir cerca de la cima

As Celtas vuelve a A Madroa para disputar hoy (16:00, arbitraje de Sergio Arredondas) el derbi con el Dépor B en la sexta jornada de 2ª Federación. Tras el traspié de ambos equipos (en Santander las celestes, en A Coruña las herculinas), las de Vicky Vázquez mantienen dos puntos sobre el equipo de Alessandro Nogueira.

Es la tercera oportunidad que viguesas y coruñesas se enfrentan en competición nacional. En su feudo, tablas (1-1); en Balaídos, triunfo visitante (1-2). Para las célticas será el decimoctavo partido en la ciudad deportiva, cuarto esta temporada. De allí solo se ha escapado un empate… la pasada campaña. Será también el primer duelo sin la viguesa Paula Monteagudo, motor del Deportivo B la pasada campaña y en ésta en el equipo coruñés de Liga F.

Reparto de goles

As Celtas buscará un triunfo que lo mantenga cerca del líder, el Racing de Santander, que juega a la misma hora en la capital contra el Madrid CF B. Las viguesas cuentan con Nara Fernández (3 goles, uno de penalti) entre las principales goleadoras del grupo. En el once blanquiazul son la venezolana Michi Apóstol y Sara Cercido sus referencias con 2 tantos cada una, los mismos que la céltica Noela Sánchez. El reparto favorece a las viguesas: nueve jugadoras han marcado -13 goles-, por seis deportivistas -8 dianas-.

El Celta espera superar el récord de asistencia a A Madroa (907 espectadores contra el Lóstrego, la pasada campaña); al fin y al cabo el partido de Balaídos atrajo a 3.115 espectadores. La plataforma GS360 ofrecerá el partido por «streaming».

La única baja visitante es la de la guardameta Antía Veiga, concentrada con la selección sub-17 para el Mundial de Marruecos. El Dépor B ha disputado dos partidos como visitante: 0-0 ante el Bizkerre y 0-1 en Avilés. El Celta recupera a Elena Pérez para el centro de la zaga; entre o no en la convocatoria, su entrenadora ya podrá disponer de una futbolista fundamental en el ascenso.

HORA: 16:00.

CAMPO: A Madroa.