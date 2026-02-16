El Ribadumia supera al Cuntis para mantener la primera posición

El Ribadumia ha vuelto a dejar claro que no está dispuesto a ceder fácilmente el liderato que ostenta en el duelo directo que mantiene con el Marín, ahora segundo a un solo punto de distancia.

Fue el Cuntis el equipo que pasó ayer por A Senra en medio de una racha de derrotas que le acercan a la zona de descenso. Sin embargo vendieron muy cara su piel pese a lo que pueda reflejar el 2-0 que dejó los tres puntos en Ribadumia.

Los entrenados por Fran Blanco se adelantaron pronto, concretamente a los 16 minutos por medio de Diego Oubiña. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 86 para certificar la victoria número 18 en 22 jornadas con el segundo de la tarde, obra de Cristian López.

Otro equipo que atraviesa por una espectacular racha es el Cordeiro. Su séptima victoria consecutiva llegó al superar al Ponte Caldelas (1-0) con un tanto marcado en el primer minuto por medio de Álex Gómez. Tres puntos que dejan a los de José Manuel Rodríguez en la cuarta plaza aunque a 10 puntos del Unión, tercer clasificado.

El San Martín adelantó al viernes la visita al Campo Lameiro para empatar a dos goles. Paulo Couso adelantó a los de Pedro Carregal a los 11 minutos y estableció el 2-2 definitivo Mateo Parada en el 85. Los de Vilaxoán son sextos con 32 puntos.

Dos equipos situados en zona de descenso, Amanecer y Unión Dena, se repartieron los puntos (1-1) en el derbi de Lampáns. Los meañeses se adelantaron en el minuto 68 por medio de Miguel y, poco después, igualó Dani Caneda para los grovenses.