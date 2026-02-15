Fútbol
El Villalonga ve en el Moaña la posibilidad de relanzarse
La jornada en Preferente tiene en San Pedro (17.00 horas) una cita de referencia. Allí, el Villalonga recibe al Moaña con la necesidad de plasmar en tres puntos las buenas trazas apuntadas en las últimas semanas.
El equipo de Roberto Lázaro encadena seis jornadas puntuando, pero con una única victoria. De ahí que necesite el impulso necesario que da ganar ante los suyos. Más aún, ante un rival al que aventaja en cinco puntos en la zona media.
Al Umia le toca desplazarse a Santa Mariña (17.00 horas) donde espera el Choco. Tras la marcha de Lino González, el partido supondrá el debut en el banquillo de Ramiro Sorbet que tiene la difícil misión de salvar al equipo del descenso, ahora situado a 13 puntos de distancia.
Enfrente un Choco que es precisamente el primer equipo en zona de permanencia y el que referencia la distancia de los de Barrantes hacia el objetivo tras lograr únicamente 4 puntos de los últimos 30 disputados.
Partido de alto nivel el que disputará el Portonovo en el feudo del Pontevedra B (17.00 horas), donde el segundo recibe al cuarto clasificado.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático