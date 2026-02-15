El Villalonga ve en el Moaña la posibilidad de relanzarse

La jornada en Preferente tiene en San Pedro (17.00 horas) una cita de referencia. Allí, el Villalonga recibe al Moaña con la necesidad de plasmar en tres puntos las buenas trazas apuntadas en las últimas semanas.

El equipo de Roberto Lázaro encadena seis jornadas puntuando, pero con una única victoria. De ahí que necesite el impulso necesario que da ganar ante los suyos. Más aún, ante un rival al que aventaja en cinco puntos en la zona media.

Al Umia le toca desplazarse a Santa Mariña (17.00 horas) donde espera el Choco. Tras la marcha de Lino González, el partido supondrá el debut en el banquillo de Ramiro Sorbet que tiene la difícil misión de salvar al equipo del descenso, ahora situado a 13 puntos de distancia.

Enfrente un Choco que es precisamente el primer equipo en zona de permanencia y el que referencia la distancia de los de Barrantes hacia el objetivo tras lograr únicamente 4 puntos de los últimos 30 disputados.

Partido de alto nivel el que disputará el Portonovo en el feudo del Pontevedra B (17.00 horas), donde el segundo recibe al cuarto clasificado.