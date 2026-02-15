El Sigaltec se resigna a su mal día ante el Culleredo

El Sigaltec CLB salió del Sara Gómez con una derrota que se explica por una suma de factores que, en baloncesto, suelen inclinar la balanza. El equipo de Luis Gabín compitió de tú a tú durante muchos minutos ante un Traumacor Culleredo con más físico y experiencia, pero acabó pagando los bajos porcentajes en el tiro exterior, la desventaja en el rebote y un criterio arbitral que se tradujo en 40 tiros libres para los coruñeses por 21 para los locales.

Desde el salto inicial, los visitantes hicieron valer su poderío cerca del aro. La presencia de Fall bajo los tableros encontró el aliado perfecto en la intimidación de Daniel William, que se fue por encima de los seis tapones y desactivó numerosas penetraciones vilagarcianas. Con el camino cerrado hacia la pintura, el Sigaltec se vio empujado a buscar soluciones desde la larga distancia, pero el acierto no acompañó: un 2 de 24 en triples que convirtió cada ataque en un ejercicio de insistencia.

Pese a ese lastre, el primer cuarto dejó a los locales metidos en partido. El intercambio de canastas, con Óscar Castaño y Pablo Fernández sosteniendo el ataque, impidió que el Culleredo abriera brecha. El Sigaltec defendía con energía, corría cuando podía y sumaba lo suficiente para llegar al descanso con un 36-39 que mantenía el marcador en el alambre en base a una gran actitud defensiva.

Pablo Fernández en una penetración ante la defensa coruñesa. / Noé Parga

El punto de inflexión apareció en el tercer periodo. La temprana tercera falta de Castaño obligó a Luis Gabín a sentarlo muchos minutos y el equipo perdió una referencia ofensiva y de lectura. La presión defensiva ya no fue tan constante y el Traumacor, con Espinosa y Sanjurjo llevando el timón, empezó a dominar el ritmo, a castigar con acierto y, sobre todo, a sumar segundas oportunidades gracias al rebote ofensivo. El Sigaltec se vio entonces jugando a contracorriente, con ataques más forzados y menos opciones de correr.

Con la diferencia ya cerca de los 20 puntos en el último cuarto, el Sigaltec aceleró. Los locales encontraron más acciones rápidas, un ritmo en el que se sienten cómodos, y redujeron la renta hasta los 11 puntos, devolviendo por momentos la tensión al pabellón. Pero cada intento de acercarse un poco más se topó con canastas oportunas del Culleredo y con la falta de continuidad desde fuera. El esfuerzo final no alcanzó para cambiar el signo del partido, aunque dejó la imagen de un equipo que, incluso cuando todo le fue en contra, no dejó de competir hasta el final.

Ficha del partido:

SIGALTEC CLB (66): Óscar Castaño (21), Borja López (7), Pablo Fernández (18), Miguel Gil (-), Álvaro Rodríguez (-) —quinteto inicial— Raúl Santórum (7), Jorge Rodríguez (8), Pedro Sabugueiro (5), Dani Rey (-) y Adrián Kovac (-).

TRAUMACOR CULLEREDO (77): Álvaro Añón (6), Ramiro Espiñoza (17), Fernando Vidal (8), Daniel William (10), Khadim Fall (13) — quinteto inicial— Pablo Sanjurjo (16), Jorge Martínez (2), Alberto Corbacho (5) y Xian Quintela (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 20-21; 16-18 (36-39); 8-24 (44-63); 22-14 (66-77).