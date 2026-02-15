El Mariscos Antón Cortegada saca a relucir su carácter ante el Barakaldo (67-77)

El Mariscos Antón Cortegada logró un triunfo de mucho mérito en la visita al Barakaldo. Una pista de las complicadas de la categoría y en la que las vilagarcianas sumaron su undécima victoria del curso completando un ejercicio de carácter, especialmente en el tercer periodo, para seguir en la pelea por el play off. Fue un partido de rachas, de los que se ganan sosteniendo la cabeza fría cuando el rival aprieta.

La concentración fue clave desde el comienzo y ahí las de Manu Santos dieron el primer paso. Su trabajo en los dos lados de la pista impedía que el enérgico juego vasco encontrase su espacio. La primera manifestación de las de Lasesarre no se hizo esperar (12-11), pero las visitantes fueron encontrando una mayor fluidez ofensiva y un alto nivel en todas las rotaciones. El acierto desde la larga distancia tuvo mucho que ver en un parcial de 0-10 para irse al término del primer periodo con un 16-23.

Una de las claves del dominio vilagarciano estaba siendo el hacer pasar el balón por sus jugadoras interiores. El poderío físico de Ezumah y el enorme trabajo de María Angulo daban equilibrio al juego de las suyas, con Iversen aportando solidez y buenas lecturas.

A medida que avanzaba el duelo, el Barakaldo fue entrando en temperatura. A base de intensidad defensiva fueron encontrando una mejor circulación de balón en una fase en la que el Cortegada no terminaba de acomodarse ante los cambios defensivos del rival. Eran minutos de mucha espesura en el juego vilagarciano y que se tradujeron en un parcial de 18-3 que encendió las alarmas (34-26). Fue entonces cuando María Angulo salió al rescate para dejar el marcador al descanso en un 37-37.

La tensión que hizo reaccionar al Mariscos Antón Cortegada se mantuvo tras el descanso. Una buena salida en ataque tuvo su continuidad en una defensa más enérgica. A ello sumaron el control del rebote y el Barakaldo se quedó sin respuestas para evitar un parcial de 8-19 que cerró el cuarto.

La inercia se mantuvo en el último cuarto hasta el 47-65, pero las vascas no se rindieron y, con una zona que colapsó el ataque visitante, se acercaron a 60-66 a falta de tres minutos tras un triple de Barneda. Con el partido volviendo a calentarse, Gara Jorge clavó el tiro que devolvió la calma (60-69) y Angulo añadió una canasta para el 60-71 que fue la estocada para dar paso a un estéril intercambio de canastas.

Con este resultado, el Cortegada se mantiene quinto y el próximo fin de semana tendrá doble cita en el Sara Gómez: Maristas y el aplazado ante Manresa.

Ficha del partido:

BARAKALDO: Iratxe Pérez (1), Carla Bieg (2), Celia Carral (9), Paula García (19), Mareme Diop (9) —quinteto inicial— Enya Maguire (5), Alba Barneda (14), Inés Tomás (2), Alba Ibañez (-), Absa Diaw (5).

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Blanca Manivesa (7), Lucía Carabán (2), Gara Jorge (13), Cris Loureiro (19), Christabel Ezumah (8) —quinteto inicial— Ellen Iversen (5), Marta Sanmartín (2), María Angulo (15), Inés Yubero (-), Damaris Rodríguez (6), Teresa Cabello (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 16-23; 21-14 (37-37); 8-19 (45-56); 22-21 (67-77).