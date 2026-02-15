Fútbol Juvenil
El Lugo le abre al Arosa la puerta del riesgo de la permanencia (2-0)
Los vilagarcianos se quedan con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso
El Arosa juvenil cayó en Lugo ante un rival directo y ante el que también perdió el golaveraje particular, viendo cómo su margen sobre el descenso se reduce a solo dos puntos.
Los vilagarcianos aguantaron hasta el 1-0, que llegó tras una pérdida en salida dentro del área propia. Según David López «Perú», hasta entonces fueron profundos por bandas, pero el gol los desordenó.
Nada más volver, encajaron el 2-0 en un balón que nadie acertó a despejar y Adrián castigó al palo largo. El Arosa apenas inquietó con un remate de Roi a balón parado. Faltó intensidad y piernas para volver al partido y ahora recibirá al líder Deportivo en A Lomba.
Ficha del partido:
LUGO: Paulo, Aarón, Sergio, Adrián, Diego (Raúl, min. 84), Andrés (Borja, min. 84), Uriel (Mateo, min. 78), Lucas, Daniel, Pablo (Alexandre, min. 78) y Javier (Joao, min. 69).
AROSA: Andrés, Lesta, Roi, Juan Diego, Pablo Míguez, Yago Domínguez (Yeray Núñez, min. 61), Iván Falcón (Haruto, min. 61), Goitia (Rodri, min. 74), Marco Antonio (Iago Soto, min. 61), Yeray y Xavi (Seijo, min. 80).
GOLES: 1-0, min. 29: Javier; 2-0, min. 46: Adrián.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026