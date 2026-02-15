El Lugo le abre al Arosa la puerta del riesgo de la permanencia (2-0)

El Arosa juvenil cayó en Lugo ante un rival directo y ante el que también perdió el golaveraje particular, viendo cómo su margen sobre el descenso se reduce a solo dos puntos.

Los vilagarcianos aguantaron hasta el 1-0, que llegó tras una pérdida en salida dentro del área propia. Según David López «Perú», hasta entonces fueron profundos por bandas, pero el gol los desordenó.

Nada más volver, encajaron el 2-0 en un balón que nadie acertó a despejar y Adrián castigó al palo largo. El Arosa apenas inquietó con un remate de Roi a balón parado. Faltó intensidad y piernas para volver al partido y ahora recibirá al líder Deportivo en A Lomba.

Ficha del partido:

LUGO: Paulo, Aarón, Sergio, Adrián, Diego (Raúl, min. 84), Andrés (Borja, min. 84), Uriel (Mateo, min. 78), Lucas, Daniel, Pablo (Alexandre, min. 78) y Javier (Joao, min. 69).

AROSA: Andrés, Lesta, Roi, Juan Diego, Pablo Míguez, Yago Domínguez (Yeray Núñez, min. 61), Iván Falcón (Haruto, min. 61), Goitia (Rodri, min. 74), Marco Antonio (Iago Soto, min. 61), Yeray y Xavi (Seijo, min. 80).

GOLES: 1-0, min. 29: Javier; 2-0, min. 46: Adrián.