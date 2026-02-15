Empate sin nada que alegar (2-2)

El Arosa y el Alondras firman un empate justo a los merecimientos de unos y otros. Fueron 90 minutos de alternativas en los que el 2-2 definitivo no extraña a nadie de los que se presentaron en el Manuel Jiménez.

No pudieron empezar peor las cosas para el Arosa. No iban transcurridos ni 30 segundos cuando en una acción por banda derecha el Alondras abrió el marcador. Un balón al espacio para Martín Rafael le permitió profundizar hasta línea de fondo para ceder a la llegada al segundo palo de Javi Pereira que, a puerta vacía, aplicó la ley del ex y pedir perdón a la afición que fue la suya dos temporadas.

Tras una fase de mediocampismo sin dominio, un excelente balón de Remeseiro atravesó en diagonal el Manuel Jiménez para llegar a pies de Carlos Torrado. El lateral sentó a Aitor Aspas con un perfecto recorte y golpeó con izquierda a la cepa del poste derecho de la portería de Brais Pereiro. Un auténtico golazo que igualaba lo cedido.

El segundo zarpazo de los de Gonza Fernández no se hizo esperar. La zona de origen fue también la banda derecha. Allí fue donde Gabri Palmás maniobró para servir al corazón del área donde Álex Rey cabeceó libre de marca al fondo de la red. La efectividad del Arosa quedaba patente con dos goles en dos lanzamientos, pero ni con esas el Alondras se rendía.

En el intercambio de alternativas, un disparo de Martín Rafael y una oportuna salida de Chema Leobalde cuando se plantaba solo ante portería Javi Pereira, fueron la clara demostración de que los de Cangas no iban a perder el tiempo en lamentarse. Incluso, nada más empezar la segunda parte pudieron empatar con un cabezazo de Luismi, a servicio de Javi Pereira, que sacó Chema no sin apuros.

Adrián Lombao en una acción por banda. / Noe Parga

Eran momentos de asedio del Alondras que era capaz de encerrar al Arosa en su área, pero sin la opción de generar un remate nítido. Los locales no conseguían hacerse con el balón y Gonza Fernández agitó el banquillo buscando velocidad en las contras, pero el efecto buscado no llegaba. Incluso Javi Pereira volvía a avisar del empate con un disparo desde la frontal que se fue ligeramente arriba.

Se sacudió el Arosa tímidamente con un disparo lejano de Remeseiro, pero el campo ya estaba inclinado hacia la portería local. Los de Rafa Villaverde porfiaban en sus opciones. Manufre, nada más entrar, dio el primer susto en otro balón al área de los vilagarcianos.

Ya dentro de los últimos 10 minutos, Concheiro obligó a Brais Pereiro a lucirse con un disparo lejano y, poco después, el mismo jugador mandó fuera un disparo con mucha intención. Eran momentos en los que la intensidad visitante parecía perder enteros ante un Arosa más fresco físicamente. Sin embargo, el Alondras obtuvo justicia a su esfuerzo con un pase filtrado de Rocha que Martín Rafael acertó a convertir tras superar en el mano a mano a Chema. Pudo Remeseiro darle la vuelta, pero no acertó a resolver dentro del área ya en el descuento. Un alargue esta vez que no resultó favorable a los de Gonza Fernández que ponen fin a cuatro victorias seguidas.

Ficha del partido:

AROSA: Chema Leobalde, Carlos Torrado, Edgar, Samu Santos, Luis Castro, Remeseiro, Manu Fernández, Iñaki Martínez (Concheiro, min. 66), Lombao (Martín Diz, min. 60), Álex Rey (Yoel Crespo, min. 60) y Gabri Palmás (Rivera, min. 76).

ALONDRAS: Brais Pereiro, Diego Piña, Kopa, Guimeráns, Aitor Aspas (Abel, min. 88), Ube (Adrián Cruz, min. 88), Lucas Camba, Javi Pereira (Manufre, min. 72), Martín Rafael, Yelco y Luismi (Rocha, min. 83).

GOLES: 1-0, min. 1: Javi Pereira; 1-1, min. 17: Carlos Torrado; 2-2, min. 23: Álex Rey; 2-2, min. 85: Martín Rafael.