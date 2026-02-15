Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantones a los médicos en GaliciaCáncer infantilVivienda en VigoPitanxoLluvia en GaliciaEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Fútbol / 3ª RFEF

El Céltiga tratará de curar sus heridas a costa de arañar al líder

Los de Luis Carro, tras cuatro jornadas sin ganar, visitan a un errático Compostela

Luis Carro. | IÑAKI ABELLA

Luis Carro. | IÑAKI ABELLA

Diego Doval

A Illa

El Céltiga visita, ni más ni menos, que al líder de la categoría (18.00 horas). Un Compostela, además, ávido de victorias después de dos semanas sin hacerlo, por lo que ha visto recortada sustancialmente su renta respecto a sus más inmediatos perseguidores.

A los de Luis Carro el partido supone la posibilidad de volver a reengancharse anímicamente a la ilusión de seguir estando entre los mejores de la liga. Una posibilidad que llega después de cuatro jornadas sin ganar y sin ser capaces de dejar su portería a cero en el último mes de competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents