Fútbol / División de Honor Juvenil
El Arosa visita al Lugo con la necesidad de volver a ganar
Vilagarcía
Sobre el sintético de A Cheda (12.30 horas), el Arosa tratará de reencontrarse con los triunfos ante un Lugo que pasa por un mayor estado de necesidad.
Los de David López «Perú», novenos con 24 puntos, rinden visita a un cuadro lucense que está en posiciones de descenso con solo 4 puntos menos en su haber. De ahí la trascendencia de un encuentro capital para los vilagarcianos a la hora de distanciarse de la zona peligrosa.
Dos puntos de los últimos nueve disputados han hecho perder al Arosa gran parte del colchón del que disponía.
