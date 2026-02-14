Baloncesto / 3ª FEB
El Sigaltec tiene en el Culleredo una cita de exigencia garantizada
Luis Gabín destaca la calidad ofensiva de los coruñeses, que tienen en sus filas a Alberto Corbacho | El Cortegada visita al Barakaldo
Baloncesto de altura el que se podrá degustar hoy en el Sara Gómez (19.00 horas). El Sigaltec tiene una importante victoria en juego ante un Culleredo que llega capitaneado por Alberto Corbacho, exjugador del Obradoiro en ACB.
Luis Gabín tiene claro que el tiro de larga distancia es una de las claves a controlar en los coruñeses: «están entre los 3 mejores de la liga ofensivamente , y con el mejor porcentaje en triples con 8 jugadores por encima del 35%. Además, tienen uno de los pívots más dominantes, por dureza, puntos y presión defensiva».
Con las bajas de Aarón Monteagudo y Mateo Bello, los vilagarcianos saben que en el ritmo de juego y en castigar las debilidades defensivas de un rival con espíritu eminentemete ofensivo, pasan las opciones de triunfo.
Por otra parte, el Mariscos Antón Cortegada visita mañana domingo (12.30 horas) la cancha del Barakaldo. Manu Santos tiene claro que «es un equipo muy duro. Con jugadoras grandes en el exterior y tratan de alterar el orden con muchos cambios de defensas. Nos va a requerir leer bien».
