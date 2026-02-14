Balonmano / División de Plata Femenina
El Asmubal, obligado a dar su mejor versión ante Getasur
El club meañés ha declarado jornada de puertas abiertas en Coirón (19.30 horas)
El Inelsa Solar recibe hoy sábado en Coirón (19.30 horas) al Getasur madrileño y que será con entrada libre. Encuentro muy complicado, por cuanto recibe al cuarto en la tabla, que pelea el campeonato de liga y meterse por la fase de ascenso. Así pues, los de Getafe no podrán permitirse un tropiezo en Coirón.
Por su parte, las meañesas, querrán hacer valer su condición de locales, en su lucha ahora por la quinta plaza. Se espera que esta vez Laura Miniño pueda disponer ya de minutos tras la lesión. Por lo demás, de partida, Juan Costas puede contar con el resto de jugadoras, y tirar del buen momento físico de su juvenil Raquel Muñiz, que ante el Gijón, el pasado fin de semana, hizo un gran partidode central.
El Getasur lleva avalado por su buena defensa, la cual encaja tan sólo 23 goles por partido. Arriba, atención sobremanera a Helena Martín, su máxima goleadora, una primera línea veterana y con mucha experiencia, activa y muy fuerte en el uno contra uno, y que, además, está secundada por María Abellán, una lateral izquierda espigada y buen lanzamiento exterior.
El precedente de la primera vuelta no es halagüeño, por cuando el Inelsa Solar cayera con claridad en Getafe por 27-21. Cierto que fuera cuando las de Juan Costas aún no habían cogido el actual ritmo de juego.
