El Arosa busca el repóker en el exilio del Manuel Jiménez

En un día y en un escenario que se escapan de lo habitual, el Arosa tiene por delante esta tarde (16.30 horas) en el Manuel Jiménez un objetivo que tampoco es cotidiano: lograr una quinta victoria consecutiva. El Alondras llega con intenciones opuestas y en un momento óptimo de juego y resultados.

Gonza Fernández compareció ayer ante los medios para poner sobre la mesa un mensaje de humildad. El técnico no quiere desatar ningún tipo de euforia ante el buen momento de los suyos, sin pasar por alto la dificultad de un rival al que conoce a la perfección tras su paso por Cangas.

No se escapa de su discurso, pero el técnico tiene claro que «cada semana que ganas el ánimo sube, o por lo menos se mantiene, llevar cuatro partidos seguidos ganando fortalece mucho. Creo que recuperamos gente y tener casi a la plantilla al 100% nos da muchas variantes y eso se nota».

Acerca del cambio de escenario, Fernández tiene claro que «Era una situación razonable. Por tiempo, las consecuencias de jugar en A Lomba serían muy negativas. Es una decisión lógica». A este respecto añade que «no sé si sale beneficiado el rival por el hecho de no jugar en A Lomba. Para nosotros ahí es donde entrenamos, queremos estar preparados, pero el ambiente de A Lomba es único. Sabemos que la afición va a hacer el esfuerzo por crear un ambiente que incomode al rival».

El extraordinario momento de resultados no es óbice para que el técnico tenga claro que aún hay mucho margen de mejora: «el ritmo alto que queremos mantener durante los 90 minutos. Mejorar en los últimos metros cuando estás por delante. Hay que darle mucho valor a ganar cada partido porque es muy difícil, porque son partidos apretadísimos y que se deciden en detalles. Hay que ver la parte positiva. Seguir creciendo como equipo, cada vez hacemos más cosas bien».

Ahora que ven el liderato del Compostela a tiro, el entrenador arlequinado apela a la calma: «Cuando estábamos muy lejos, pensábamos que había que ir día a día porque esto es muy largo y esas sigue siendo la mentalidad. El secreto es mantener la regularidad y darle mucho valor a las rachas».

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Juventud de Cambados también adelanta a la tarde de hoy su visita al Barco de Valdeorras (17.30 horas). Un desplazamiento igual de largo que de importante a tenor de la diferencia de solo 5 puntos en la parte baja de la tabla. Volver a ganar es casi una obsesión para los de Pénjamo que acumulan ocho jornadas consecutivas sin hacerlo y con la zona de descenso a las puertas.