El Breogán ejerce de anfitrión de dos palistas húngaros

Dos palistas húngaros han elegido O Grove como base de trabajo para mantener su preparación invernal. Son Amin Palinkas y Hunor Mayer, subcampeones de Europa en K2 júnior masculino en la modalidad de maratón en la cita continental del pasado año celebrada en Ponte da Lima (Portugal).

Los deportistas llevan varios días en la zona y, pese al mal tiempo, pueden completar entrenamientos en agua, algo que en estas fechas resulta mucho más complicado en Hungría por las condiciones climatológicas. Su plan incluye sesiones en la ría y trabajos específicos para el máximo rendimiento en el K2.

La estancia es posible gracias al apoyo del Club Breogán de O Grove, que les ha cedido material, y también compañía, para sus entrenamientos. Además de las salidas en el propio municipio, el dúo también se desplaza a Pontevedra para realizar entrenamientos en el Lérez, buscando así diferentes escenarios de corrientes y ritmo de palada.

La visita, poco habitual en pleno invierno, subraya el potencial del litoral arousano como destino de tecnificación. Para el club, también se convierte en una oportunidad de intercambio técnico y de experiencia de sus propios palistas con deportistas de talla internacional. Por otro lado, Palinkas y Mayer también agradecen el trato recibido y la hospitalidad que están sintiendo desde su llegada a O Grove.