Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Balonmano

El Seis do Nadal pasa por encima del Rasoeiro en la segunda parte (19-37)

Los azules nada pudieron hacer ante un rival muy superior.

Los azules nada pudieron hacer ante un rival muy superior. / Patry Rivas

Tino Hermida

Arousa

El Paraíso do Marisco Rasoeiro cayó con contundencia ante los vigueses de un Seis do Nadal muy superior. Sólo sorprendieron los grovenses en los primeros diez minutos, amparados ya en su nuevo fichaje, el dominicano Luiggy Ernesto López, llegado del Cisne. Aciaga resultó la segunda parte. Pronto el Seis do Nadal alcanzaba la renta psicológica de diez goles (12-22), y dejaba ya sentenciado el duelo.

En Segunda Autonómica, acabada la primera fase de liga, el Asmubal Meaño clasificó como cuarto clasificado, lo que le permite entrar en la segunda fase por el ascenso. Y lo hizo, pese a caer en Dena ante el líder Arteixo por 22-37. Lo hizo merced a que el Sanxenxo cumplió el pronóstico y ganó en Narón (28-31) lo que permitió a los verdes retener la cuarta plaza.

Noticias relacionadas

El Balonmán Arousa despide la primera fase con triunfo en A Coruña ante el Alca (32-36), con 12 goles de Adrián Pérez.

TEMAS

Tracking Pixel Contents