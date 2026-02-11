El Seis do Nadal pasa por encima del Rasoeiro en la segunda parte (19-37)

El Paraíso do Marisco Rasoeiro cayó con contundencia ante los vigueses de un Seis do Nadal muy superior. Sólo sorprendieron los grovenses en los primeros diez minutos, amparados ya en su nuevo fichaje, el dominicano Luiggy Ernesto López, llegado del Cisne. Aciaga resultó la segunda parte. Pronto el Seis do Nadal alcanzaba la renta psicológica de diez goles (12-22), y dejaba ya sentenciado el duelo.

En Segunda Autonómica, acabada la primera fase de liga, el Asmubal Meaño clasificó como cuarto clasificado, lo que le permite entrar en la segunda fase por el ascenso. Y lo hizo, pese a caer en Dena ante el líder Arteixo por 22-37. Lo hizo merced a que el Sanxenxo cumplió el pronóstico y ganó en Narón (28-31) lo que permitió a los verdes retener la cuarta plaza.

El Balonmán Arousa despide la primera fase con triunfo en A Coruña ante el Alca (32-36), con 12 goles de Adrián Pérez.