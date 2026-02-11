El mal tiempo traslada al Arosa al Manuel Jiménez

El Arosa-Alondras de este sábado se jugará finalmente en el campo Manuel Jiménez. La Fundación Municipal de Deportes y el Arosa acordaron trasladar allí el encuentro liguero para proteger el césped natural de A Lomba, muy blando y delicado tras la sucesión de lluvias del último mes.

El choque se disputará a las 16.30 horas en la instalación de hierba artificial que el equipo arlequinado utiliza a diario para sus entrenamientos. El Manuel Jiménez cuenta con un tapete de última generación instalado hace alrededor de año y medio y «homologado para competiciones de alto nivel según estándares FIFA, lo que garantiza unas condiciones estables de juego pese al temporal», tal y como confirman desde Ravella.

La decisión busca evitar un desgaste excesivo de A Lomba que pudiera comprometer el tramo decisivo de la temporada e, incluso, la integridad de los futbolistas. La persistencia de las precipitaciones desde principios de enero también obligó a aplazar los trabajos ordinarios de mantenimiento previstos para ese mes. La Fundación explica que el estado de fragilidad del campo impide que la maquinaria trabaje sin causar daños, ya que el peso de los equipos podría levantar tepes y abrir surcos.

Con todo, el organismo que preside Carlos Coira subraya que el material necesario ya está preparado y que la intervención de picado y arenado se ejecutará en cuanto cese la lluvia y el césped se seque lo suficiente para soportar el paso de las máquinas. Los técnicos confían en que la actuación no obligará a posponer ningún otro partido y que el traslado sea puntual mientras A Lomba recupera firmeza. El club y el Concello apelan a la comprensión de la afición ante una decisión preventiva.

Por otro lado, Mario García causa baja federativa en el equipo por motivos administrativos y tras la lesión de hombro que le obligará a pasar por el quirófano. Ambas partes seguirán manteniendo su compromiso contractual.