Baloncesto
El árbitro Carlos Cortés diserta sobre reglamento en Vilagarcía
El colegiado de Euroliga impartió conocimientos a los alumnos del CIFP Fontecarmoa
Vilagarcía
Carlos Cortés, árbitro en competiciones como la Euroliga y Liga Endesa ACB, explicó dudas y curiosidades del reglamento a los alumnos del ciclo técnico de baloncesto que se imparte en el CIFP Fontecarmoa. El colegiado coruñés desgranó durante más de tres horas todo tipo de situaciones que los futuros entrenadores deben manejar.
