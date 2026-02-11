Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El árbitro Carlos Cortés diserta sobre reglamento en Vilagarcía

El colegiado de Euroliga impartió conocimientos a los alumnos del CIFP Fontecarmoa

El árbitro coruñés durante la charla. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

Carlos Cortés, árbitro en competiciones como la Euroliga y Liga Endesa ACB, explicó dudas y curiosidades del reglamento a los alumnos del ciclo técnico de baloncesto que se imparte en el CIFP Fontecarmoa. El colegiado coruñés desgranó durante más de tres horas todo tipo de situaciones que los futuros entrenadores deben manejar.

