Os Ingleses sale airoso de un mal día en Pontevedra (12-19)

Bajo la lluvia y con el campo pesado, Os Ingleses firmó una victoria de mérito en Monteporreiro ante Pontevedra (12–19). El duelo fue intenso y equilibrado, muy condicionado por las balsas de agua, con alternancia en el marcador, pero el equipo vilagarciano supo sobrevivir a un partido de contacto y errores. En la primera parte se mostró más disciplinado y pasó muchos minutos en campo rival.

Los puntos llegaron con los ensayos de Fran Miguens, Álvaro Granja «Iguana» y Joaquín Rey «Piraña», y las transformaciones de Yago Pérez «Roxo» y Alejandro Brea. David Lema fue crítico: «No jugamos bien… estuvimos muy mal en la toma de decisiones. No supimos ver qué estaba sucediendo durante el partido para decidir qué hacer en cada momento».

Pese al nivel de juego, el técnico rescató la entrega: «Fue un día difícil. El campo estaba con balsas de agua, pero la entrega fue total. No hay reproche: todos placaron, todos se involucraron y el esfuerzo fue tremendo. Esa es la parte positiva, y por eso también sacamos la victoria».