El Inelsa Solar afianza desde su defensa la recuperación ante el Gijón (30-28)

El Inelsa Solar Asmubal doblegó el Gijón en un partido igualado que se decantó de su lado en los últimos minutos. El primer tiempo fue más parejo, alternando ambos equipos ventajas y empates.

Al descanso se llegó con todo por decidir, pero todo mudó en la segunda parte. Clave resultó que la juvenil Raquel Muñiz, que regresaba justa de tiempo de su concentración de la selección española en Granada, tomara el relevo en la posición de central. Juan Costas le confió la manija del juego. Y a ello respondió la meañesa, despuntando por su buen momento físico y su punto de velocidad.

Ambos equipo se entregaron a un ritmo trepidante. De partida, un parcial de 5-1 hizo que el Inelsa Solar cobrara su primera ventaja (19-16). Esa iniciativa en el electrónico ya no la cederían, manteniendo rentas de entre 2 y 4 goles. Por un momento parecía que las verdinegras iban a cerrar el partido, pero una racha de buenas acciones de la portera gijonesa lo evitó.

En el encuentro, el brazo de seguridad lo puso Laura Miniño, reservada en el banco por su lesión en el tabique, y que salía únicamente a lanzar -y transformar- cinco penas máximas.

Juan Costas valoraba lo acaecido: «hicimos muy mal partido, estuvimos dubitativas en ataque, sin encarar en la primera parte, y erráticas en defensa. A poco que ajustamos el 6-0, el equipo pudo sacarlo adelante, pero sin hacer un partido lo que se dice bueno».

Ficha del partido:

30 INELSA SOLAR

28 GIJÓN

INELSA SOLAR: Irene, Uxía y Prol; Arangio (4), Sabela (5), Currás (2), Ballada (5), Vera (1), Romero, Luna, Domínguez (1), Miniño (5), Muñiz (7), Vanesa y Shaila.

GIJÓN: Piñera y Caren; Lucía (3), Trabanco (5), Vide (3), Deva, Alba (2), Ana (5), Inés (1), Paula (2), Alicia (5), Adriana (1), Sandra (1) y Lorena.

Noticias relacionadas

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-6; 14-15;_23-20;_30-28.