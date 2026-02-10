La Bandera Orbe abre el curso en aguas de Vilaxoán

La Liga Gallega Sur de bateles echó a andar este domingo en Vilaxoán con la disputa de la I Bandeira Conservas Orbe, una regata organizada por el club local tras una semana marcada por el mal tiempo. La jornada, ya con mejores condiciones, reunió a una docena de clubes de la provincia y 91 embarcaciones en el muelle vilaxoanés, en una mañana muy seguida por el público.

En la lucha por las banderas absolutas, Meira se impuso en la categoría femenina y Chapela hizo lo propio en la masculina. Por categorías de base, destacaron los triunfos de Tirán (alevín femenino y juvenil masculino), Mecos (alevín masculino y doblete en cadete), Bueu (alevín mixto) o Vila de Cangas (infantil masculino y juvenil femenino), además de las victorias de Samertolameu en infantil femenino y Amegrove en infantil mixto y sub-23 femenina. El anfitrión firmó un buen papel: fue segundo en sénior y también logró un subcampeonato masculino. La organización cerró la cita con balance positivo y gran ambiente.